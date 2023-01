von Luisa Schwebel Ihre Begleitung ist ein König und sie strebt einen ganz besonderen Titel an: "Zickenkönigin" im Dschungelcamp. Warum Verena Kerth das durchaus werden könnte.

Am 13. Januar startet die neue Staffel von dem RTL-Format "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Nach zwei Coronajahren findet die Show wieder in Australien statt. Dorthin hat RTL die zwölf mehr oder weniger prominenten Teilnehmer gebracht. Der stern stellt sie der Reihe nach vor. Heute: Verena Kerth.

Dschungelcamp 2023: Das ist Verena Kerth

Steckbrief: Verena Kerth, Radiomoderatorin

Geburt: 18. Juli 1981

Wohnort: München

Familienstand: in einer Beziehung mit Marc Terenzi

Ausbildung: Management-Assistentin

Bekannt durch: ihre Beziehung mit Oliver Kahn.

Wer ist Verena Kerth?

Die meisten Menschen dürften Verena Kerth noch immer mit ihrem berühmten Fußballer-Ex in Verbindung bringen.

Anfang der Nullerjahre lernte die Radiomoderatorin Oliver Kahn in der Münchner Promi-Disco P1 kennen, wo sie während ihrer Ausbildung arbeitete. Fünf Jahre lang, von 2003 bis 2008, waren die beiden ein Paar, unzählige Schlagzeilen inklusive. Seit 2008 moderierte Kerth außerdem im Radio und trat in TV-Produktionen auf. Nach der Trennung von Kahn bandelte sie mit dem nächsten Prominenten an, doch auch die Beziehung mit Veronica Ferres' Ex Martin Krug scheiterte. In den Dschungel wird Kerth von ihrem aktuellen Partner, Dschungelkönig Marc Terenzi, begleitet. "Ich habe auch mal Lust, so ein bisschen Pause vom Terenzi zu haben. Der wohnt ja jetzt bei mir und das tut auch mal der Beziehung ganz gut", sagt sie RTL.

Der größte Erfolg

Ihre Anstellung beim Münchner Radiosender Energy sowie die Moderation diverser TV-Formate.

Dschungelcamp 2023 Hätten Sie alle gekannt? Das sind die Stars für Australien 1 von 12 Zurück Weiter 1 von 12 Zurück Weiter Cecilia Asoro Vielen wird dieser Name nichts sagen, doch Cecilia Asoro kann bereits ein stattliches Register an TV-Shows vorweisen: Bekannt wurde sie 2015 durch "Germany's next Topmodel". Es folgten Teilnahmen an den Datingshows "Take me out", "Der Bachelor", "Are You The One – Realitystars in Love" sowie "The Beauty and the Nerd". Letztere gewann die 26-Jährige sogar. Gewinnen will sie Im Urwald erneut. Mehr

Warum nimmt sie am Dschungelcamp teil?

Nach zahlreichen anderen TV-Programmen freut sich Verena Kerth auf ihre Teilnahme. Und das gute Geld ist natürlich auch ein Antrieb. "Ich habe mir die aktuellen Heiznebenkosten angesehen und dann war die Entscheidung klar", sagte Kerth der "Bild".

Ihre Zeit im Dschungel sieht sie jedoch nicht als Chance, mit Vorurteilen aufzuräumen. Im Gegenteil: "Mit Sicherheit gibt es da unfassbar viele. Aber ich nehme mir nicht vor, eine neue Seite von mir zu zeigen. Habe ich keinen Bock drauf, bin ich zu alt und viel zu faul dazu. Ich möchte einfach da sein und die Zeit genießen. Aber es gibt nichts, was ich relativieren müsste oder wollte", sagt sie RTL. Die Krone reizt sie vor allem aus einem Grund: "Weil ich tatsächlich den König zu Hause habe. Und zu jedem König gibt es nun mal eine Königin. Das stand schon immer in großen Geschichtsbüchern so geschrieben." Dürfte sie es sich aussuchen, würde sie laut "Bild" gerne "Zicken-Königin" werden. Chancen hätte sie. Reizbar ist Kerth, wenn sie nichts zu essen bekommt – im Dschungel also die Tagesordnung.

Trivia

Als Mitcamper hätte Kerth gerne Olli Schulz ausgewählt

Zuhause hat sie ein Plakat mit Marc Terenzis Kultspruch: "The Regels are the Regels" hängen

Wer zieht noch ins Dschungelcamp?

Das sind die zwölf Teilnehmer von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" 2023: