Cosimo hat sich im Dschungel-Hotel wohl komplett daneben benommen. Das bekam er beim "Großen Wiedersehen" von mehreren Seiten ins Ohr gebrüllt. Was genau passiert ist? Blieb im Dunkeln. Die Vibes im Baumhaus waren jedenfalls so richtig schön vergiftet. Davon profitierte vor allem einer: Lucas Cordalis. Von Mrk Stöhr

Was er denn zu den Entgleisungen seiner Schwiegermutter Iris Klein sagen würde, wurde Lucas Cordalis bei der Reunion nach dem Finale gefragt. Die hatte unter anderem rumgepestet, Gigi sei ein "kranker Arsch" und Djamila eine "Schlampe". Cordalis versuchte es auf dem diplomatischen Weg. "Wir sollten die Kirche im Dorf lassen", steinmeierte er. Er sei Dritter geworden und das sei doch aller Ehren wert. Der 55-Jährige kann einem fast leid tun. Singt seit 30 Jahren die Hits seines Vaters und heiratete sich ins Ludwigshafener Proll-Milieu ein. Und dann hat er mal die Chance, aus dem Schatten von Costa und der "Katze" herauszutreten – und bleibt als Angeber, Egomane und ätzender Sprücheklopfer in Erinnerung.

RTL ersparte ihm die Einspieler nicht, in denen er so gar nicht der nette Typ war, als der er sich immer darzustellen versucht. Vor allem sein mutmaßlich homophober "Ihr habt mehr Übung im Schlucken"-Spruch Papis und Gigi gegenüber wird an seinem Image kleben bleiben. Oder seine Unverfrorenheit in Richtung von Djamila, der er das Recht absprach, sich zum Thema Familie zu äußern – da sie im Heim aufgewachsen sei. Luxus-Kindheit gegen ein Schicksal im DDR-Jugendwerkhof. Mehr FDP geht nicht. Wahrscheinlich hatte Gigi nicht ganz unrecht, als er im Dschungeltelefon einmal sagte: "Lucas hat die kleinsten Eier, die ich jemals gesehen habe."

Dschungelcamp-Wiedersehen: Cosimo stürmt aus dem Studio

Aber der Schlagersänger hatte Glück. Die Giftpfeile flogen nicht auf ihn, weil ein anderer Ex-Camper die ganze Aufmerksamkeit auf sich zog. Ach Cosimo, du großer, großer Entertainer und schwacher, schwacher Mensch. Keine Ahnung, ob er sich vor der Show irgendwas reingepfiffen hat oder es tatsächlich daran lag, dass er nur eine Stunde geschlafen hatte – der 41-Jährige war völlig von der Rolle. Immer wieder entglitten ihm die Gesichtszüge zu einem halbdebilen Grinsen, pausenlos zwinkerte er in die Kamera. Zwischendrin erzählte er Blödsinn. Vom "Wrestling" mit seinem "Schatz" zum Beispiel, alles maximal unangenehm.

Und dann brach das Gewitter über ihn herein. Allen voran Cecilia und Papis überzogen den "Checker" mit Vorwürfen. Er habe sich nach dem Finale im Versace gegenüber verschiedenen Person "absolut respektlos" verhalten. "Dort hast du dein wahres Gesicht gezeigt", schrie Cecilia. Das war zu viel für Cosimo. Mit den Worten "Ich gebe euch die Sendezeit nicht" stürmte er aus dem Studio. In die allgemeine Entgeisterung hinein schickte Papis noch den unterirdischen Spruch hinterher: "Fettes, großes Riesenbaby". Geht’s noch?

Ist das Dreamteam "GiCo" am Ende?

Was genau hinter dem Tumult steckte, wurde in der Sendung nicht aufgeklärt. Man machte irgendwie gute Miene und zog die geplanten Einspieler, Interviews und Gewinnspiele durch. Nach einer Weile kehrte Cosimo aus der Kulisse zurück und entschuldigte sich bei der Produktion "für die Umstände". Doch da wartete schon die nächste Breitseite auf ihn. Diesmal von seinem Buddy Gigi. "GiCo" waren mehrere Folgen lang die Gute-Laune-Garanten im Camp. "Dick und Doof" in superschlau und superschräg. In der zweiten Woche ging die Entwicklung bei den beiden dann in unterschiedliche Richtungen. Aus Gigi wurde der ernsthaftere Luigi, Cosimo ging die Puste aus. Aber sie blieben trotzdem ein Doppel – bis gestern.

"Ich habe erfahren", sagte Gigi, "dass du vor dem Camp schlecht über mich gesprochen hast." Wer der mysteriöse Informant war, wollte er nicht verraten. Jolina, die schon im Dschungel mit Cosima aneinandergeraten war und ihn mehrfach als "Clown" bezeichnet hatte, machte gleich weiter. "Du fällst mir wie eine falsche Schlange in den Rücken", brüllte sie ihn an, "und machst nach außen auf Opfer. Du bist kein Opfer. Steh doch mal deinen Mann!" Auch hier blieben die Motive der plötzlichen Eruption unklar.

Für Cosimo nahm seine Heldenreise somit ein tragisches Ende. Andere nehmen aus dem Dschungel durchaus etwas Positives mit. Verena hat eingesehen, dass ihre Performance "lachtechnisch" eher schwierig war. Tessa hat im Camp – durchaus überraschend – eine "tolle, kleine Familie" gefunden. Markus kann sich vorstellen, Veganer zu werden. Und für Djamila, ihre Majestät mit der Rückennummer 13, war die Zeit unter Palmen "eine Therapie für die Seele". Jetzt braucht sie nur noch einen König an ihrer Seite. Hoffentlich ist Ennesto Monté gerade nicht frei.