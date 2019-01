Die Filmkarriere von Sibylle Rauch ist übersichtlich. Nach weitgehend harmlosen Sexfilmchen mit Titeln wie "Der Kurpfuscher und seine fixen Töchter" oder "Drei Lederhosen in St. Tropez" bekam sie 1983 ein Angebot, das sie berühmt machen sollte: Rauch spielte eine Nebenrolle in der Fortsetzung der israelischen Teeniekomödie "Eis am Stiel 3 – Liebeleien". Der Film machte sie zum Sexsymbol der 80er Jahre. Doch ihr Traum von einer Filmkarriere endete am Pornoset. Nur vier Jahre später nahm die heute 58-Jährige eine Rolle im Hardcore-Film "Born for Love" an. Aus der Rauch wurde ein Pornostar.

Zum Start des neuen Dschungelcamp 2019 am Freitagabend bekam der ein- oder andere "Eis am Stiel"-Zuschauer die Rauch vielleicht zum ersten Mal wieder zu sehen. 36 Jahre gealtert aber immer noch mit blonden, langen Haaren und üppiger Oberweite nimmt Rauch in diesem Jahr am Dschungelcamp teil. Zum Auftakt stellte RTL jeden der zwölf mehr oder weniger prominenten Teilnehmer in einem kurzen Film vor – und der von Sibylle Rauch hatte es in sich.

RTL zeigt Porno-Ausschnitt mit Sibylle Rauch

Der Kölner Sender präsentierte die Darstellerin mit dem bayerischen Akzent auch als Pornosternchen und zeigte einen Ausschnitt aus einem ihrer Hardcore-Pornofilm. Und ja, für einen kurzen Moment war dort auch eine Einstellung zu sehen, die Rauch beim Koitus mit einem Pornodarsteller zeigte.

Zu viel für einige Dschungelcamp-Zuschauer. Die sind zwar nackte Tatsachen gewohnt – Liebeleien am Dschungeltümpel zum Beispiel – aber Sex im Dschungel, das gab es bisher nur in der britischen Ausgabe "I'm a Celebrity – Get me out of here" (Katie Price und Peter Andre). Auf der Facebook-Seite von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" beschwerten sich viele Zuschauer über den Pornoausschnitt.

"RTL- euer Ernst??? Im Einspieler von Sybille Rauch eine Pornoszene zu zeigen?", fragte ein Dschungelcamp-Fan in einem Facebook-Kommentar. "Leute, muss man um 10 Uhr zeigen, wie gepoppt wird?", fragte ein anderer empört. Eine Userin urteilte: "Übel diese pornografische Z-Promi Vorstellung." Viele Zuschauer wiesen vor allem darauf hin, dass um diese Uhrzeit noch Kinder zuschauten.

Dschungelcamp in RTL-Mediathek ohne Porno

Auch in der Wiederholung des Dschungelcamp-Auftakts von Freitag auf Samstagnacht war die Pornoszene noch einmal zu sehen. In der RTL-Mediathek "TVNow" ist der entsprechende Ausschnitt allerdings gelöscht. "Die laufenden Inhalte dürfen aus rechtlichen Gründen nicht online gezeigt werden", heißt es dort lapidar.