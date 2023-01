Die Lügengeschichte um ein angeblich verschmähtes Spaghetti Bolognese-Gericht zu Gunsten des Teams wird aufgedeckt – nicht von der Verursacherin. Claudia Effenberg findet, sie sei eine "selbstlose" Frau. Cosimo und Djamila wecken derweil echte Gefühle. Von Simone Deckner

Trommelwirbel! Tag 12 im Dschungel und Jana "Urkraft" Pallaske darf das Dschungelcamp, diesen "unmenschlichen" (Jana) Ort endlich verlassen. Die Zuschauer-Entscheidung feiert sie selbst am lautesten. Zuvor war die 43-Jährige immer stiller geworden, hatte ihr Sendungsbewusstsein fast auf lautlos gestellt. Zuletzt wollte sie gar, "Klima-Terroristen"-ähnlich, lieber unschuldige Handtücher abfackeln statt sich wie sonst einfach friedlich in der Natur aufzulösen.

"Ich war einfach am Ende", haucht sie zum Abschied. Aber ein Zitat des bekannten Schutzpatrons aller Weltheiler, Michael Jackson, hat sie doch noch parat: "Ich lieb’ euch so!". Kameraschwenk auf Gigis Gesicht, das wie immer ganze Bildbände spricht. Gerade sagt es etwas wie: "Hat irgendeiner das falsche Handy von Markus gesehen? Ich muss dringend was NACHSCHAUEN!" Sail away, Zaubergirl!

Lucas Cordalis, Papis Loveday und Gigi Birofio haben an Tag 11 in der Dschungelprüfung sechs von neun möglichen Sternen erspielt. Zur Belohnung gibt es ein reichhaltiges Abendessen: zweimal rote Bete, vier Paprika, zwei kleine Hokkaidokürbisse, ein Bund Löwenzahnblätter, vier pinke Bananen, ein Entenei und zwei Krokodilfüßchen pro Person. Cosimo reagiert darauf mit Entsetzen: "Krokodil ist schon krass jetzt für mich", sagt er. "Ich will das nicht sehen! Warum machen die sowas?" Später erklärt er den Grund für seine Abneigung: "Als Kind hatte ich ein Plastikkrokodil, damit habe ich viel und lange gespielt. Das geht einfach nicht bei mir, ich kann das nicht essen!" Den anderen ist das herzlich egal - sie essen trotzdem mit großem Appetit.

Cosimos Loblied auf Djamila

Doch es gibt noch mehr Grund zur Freude: Cosimo ("Hey, was geht ab?") ist wieder erstarkt, Madonna mia! Nahezu geschlossen hatten sich die anderen an Tag 11 auf den "Checker vom Neckar" eingeschossen, ihn als "zu sensibel" gedisst. Cosi trägt es ihnen nicht nach. Er besinnt sich lieber wieder auf seinen selbst gewählten Auftrag: Entertainment. Erst wird ein wenig Lambada getanzt, ein bisschen falsch gesungen ("Bruder Ja, My Lord, Bruder Ja") und dann geht es hochmotiviert zur Dschungelprüfung mit Djamila.

Auf dem Weg dorthin wird man Zeuge des schönsten Dialogs der bisherigen Staffel, einem anrührenden Loblied von Cosimo auf Djamila: "Du weißt, ich gönne es dir von ganzem Herzen, dass du irgendwann mal den Mann findest, der dich liebt, wie du bist. Der dein Lachen, deine Motivation schätzt und dein Glück und dass er dich auf Händen trägt." Djamila kommen bei diesen Worten die Tränen, sie schaut zur Seite. Cosimo nimmt ihre Hand: "Alles okay? Du bist wirklich eine tolle Frau, wirklich! Bleib so wie du bist. Ändere dich für niemanden." Das könnte man sich mal quer über den Brustkorb tätowieren lassen, statt "No mercy" zum Beispiel.

Cosimo bietet sich zudem als Wingman für die 55-Jährige an: "Wenn ich gewinnen sollte, lade ich dich ein in den Urlaub mit einem heißen Typen", sagt der Mann, der, falls er gewinnen sollte, erst mal seinen Schuldenberg abbauen müsste. Schnell noch den einen Ranger klar machen, auf den Djamila ein Auge geworfen hat und dann ab zur Prüfung. Bei wem die Sympathien von Sonja Zietlow liegen, ist auch nur unschwer zu erkennen: "Na, du Süßer!" begrüßt sie den 41-Jährigen mit Herzchen in den Augen. Wir alle Sonja, wir alle!

Cosimo und Djamila sind Favoriten

Denn es ist nicht wichtig, dass er und Djamila in der "Wall of shame"-Prüfung, einem Memory-Spiel, nur zwei von neun Sternen holen. Es ist die wohltuend respektvolle Art und Weise wie sie miteinander und mit den anderen Campern umgehen. Sie macht die beiden Kandidaten, denen vorher kaum jemand den Titel zugetraut hätte, zu klaren Favoriten auf die Dschungelkrone.

Weiteres Plus: Beide können über sich selbst lachen. "Ich freue mich schon auf die Zeit, wenn ich mit einem Latte Macchiato in einem Café sitze und mich daran erinnere, wie ich mit Gedärmen überschüttet wurde", sagt Djamila. Und nun stellen Sie sich diesen Satz einmal gesprochen von Claudia Effenberg oder Lucas Cordalis vor – eben.

Djamila zeigt an diesem Tag auch vor Cosimo Rückgrat, wenn auch erst nach einem deutlichen Schubs der Moderatoren. Ob sie ihm nicht noch was erzählen wolle? Da gesteht Djamila, dass die "Bolognese-Geschichte" erstunken und erlogen war, von Claudia. "Ich möchte an dieser Stelle feststellen, uns wurde keine Bolognese angeboten", sagt sie und es klingt sehr staatsmännisch. Und wie reagiert Cosimo? Er zuckt kurz mit den Schultern und sagt: "Alles gut! Und wenn, ich hätte es euch gegönnt." Djamila stellt noch einmal klar: "Es gab keine! Uns wurde nichts angeboten. Wir wollten euch einfach noch mal einen mitgeben wegen der Pizza!"

Claudia ist "selbstlos"?

Die Urheberin der "Bolo-Affäre" schweigt derweil weiter stoisch. Auch, als die Camper die Aufgabe bekommen, einander Adjektive zuzuordnen, die Cosimo wie Nikolaus in zwei großen Säcken auf Pappschildern aus dem Dschungeltelefon geschleppt hat. Adjektive wie ehrlich und lustig und solche, mit denen sich niemand gern schmückt: falsch, affektiert und manipulativ.

Papis fischt ein Pappschild heraus, auf dem "selbstlos" steht und zögert nicht: "Claudia! Es war selbstlos, was ihr gestern gemacht habt: die Bolognese nicht zu essen". Jetzt ist sie da, die Chance für Claudia, allen reinen Wein einzuschenken. Sie nimmt stattdessen das Schild an sich und sagt: "Das ist mein Naturell!" Selbstlos zu sein? Puuuh, ähhm, tja. Cosimo wird als "lustig, niveaulos und manipulativ" bezeichnet, was die Frage aufwirft, ob das Essen im Camp nicht doch mit irgendwelchen Halluzinogenen gestreckt wird. Oder warum sonst sollte Jolina ernsthaft glauben, "dass Claudia gute Chancen hat, das Ding hier nachhause zu fahren"?

Immerhin: Sonja Zietlow und ein sich immer besser eingroovender Jan Köppen tun alles, um doch noch Gerechtigkeit walten zu lassen. Sie mischen sich aktiv ein – gab es so auch noch nicht, ist super. Kurz vor Janas Rausschmiss spricht er Claudia direkt an: "Wie haben die anderen denn jetzt drauf reagiert?" Frau Effenberg stellt sich dumm: "Wegen gestern?" tut sie ahnungslos. "Habt ihr denn noch nicht darüber gesprochen?", hakt Köppen nach. "Was? Nee!", antwortet Claudia. Die anderen Camper schauen sich fragend an. Als Djamila an der Reihe ist, legt Sonja noch einen drauf und es ist der gute Mensch Cosimo, der schließlich das Geheimnis der "Bolo-Lüge" lüftet: "Das war nur ein Scherz, wir verstehen ja mittlerweile Humor."

Papis sieht hingegen weniger entspannt aus: "Wieso sollte man so etwas machen?", fragt er. Und wie wird wohl Gigi auf die Enthüllung reagieren? Viel Phantasie braucht es da nicht mehr: "Von Claudia halte ich gar nix", hatte der 23-Jährige zuvor gesagt. Es gibt also Grund zur Annahme, dass es für die "Bolo-Geschichte" an Tag 13 noch einen ordentlichen Nachschlag geben wird.