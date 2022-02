Filip fragt sich, ob Krokodile Penisse haben. Eric ist nicht mehr Psycho, sondern Psycho-Coach. Manuel hat Gänsehaut am Kopf. Und Linda? Ist raus. Nach der Gouvernante Tina verliert das Camp seine Generalfeldmarschallin. Der weibliche Aderlass geht weiter. Nun ruhen alle Hoffnungen auf Anouschka. Doch die holte mal wieder zum Rundumschlag aus. Von Mark Stöhr

Och nö, Leute. Nicht Linda. Die Frau, deren Brain schneller ist als Bluetooth. Die jede Situation sofort abscannt und ihre Sätze abfeuert wie Präzisionsraketen. Sie war zwölf Tage lang der Tesla unter den Trantüten. Voll elektrisch, während der Rest noch mit Heizöl fuhr. Gut, mit der 27-Jährigen ist nicht immer gut Bohnen essen. Ihre Zündschnur hat die Länge eines Reiskorns. Und dann dieses Ego – oder um es mit Peter zu sagen: "A bissle a Profilneurose hat se scho."

Gestern lieferte sich Linda ein letztes Battle mit ihrer Lieblingsantagonistin Anouschka. Das war selbst für Linda-Verhältnisse drüber. Die Renzi war mal wieder in ihre Paraderolle des lamentierenden Waschweibes geschlüpft. Sie hatte irgendwas weggeräumt und erwartete von der Community ein positives Feedback. Das gab es nicht, auch kein negatives, einfach nichts. Nur Stieren in den trüben Morgen einer leeren Reality. "Nie würde mal einer sagen, das hast du gut gemacht", jammerte die Schauspielerin. "Beißt ihr euch in den Arsch, wenn ihr mal nett zu mir seid?"

"Unerzogene Göre" Linda

Linda konterte diesen ungelenken Schrei nach Liebe ausgesprochen unwirsch. "Shut the fuck up", fuhr sie die Campgenossin an und applaudierte ihr höhnisch für die "gute Show". Renzi zog im Gegenzug die Milieukarte. Linda sei eine "unerzogene Göre", von der sie sich nicht dauernd "therapieren" lasse, und spreche eine "Straßensprache". "Was kannst eigentlich richtig?", schoss sie scharf. "Gibt es irgendwas, das du richtig kannst?" Das riss selbst den mittlerweile ziemlich zugewucherten Glööckler aus seinen Tagträumen von Türmchen, Adonissen aus Gips und seiner Haushälterin Frau Hase. "Anouschka, jetzt bitte, sei so gut", ermahnte er seine Freundin, die daraufhin sogleich in ihre Ecke zurückkehrte. Ein absoluter Dschungelklassiker ist das Rankingspiel. Die Camper müssen sich selbst einschätzen und der Reihe nach aufstellen: Wer ist am authentischsten? Wer ist der größte Star? Wer nervt am meisten? Super Stoff für Befindlichkeiten. Linda und Co. legten vor, Filip und der Glööckler mussten im Rahmen der Schatzsuche die Reihenfolge erraten. Das klappte mal besser, meistens schlecht.

Vom ängstlichen Hühnchen zum amtlichen Helden

In der Authentizitäts-Hitparade landete Glööckler auf dem letzten Platz, sah sich selbst aber logischerweise ganz vorne. Das sei ein "krankes Spiel", motzte er. "Dieses Ranking wird ja nicht von Experten erstellt, sondern von Laien, die gar nicht den psychologischen Überblick haben." In der Starrubrik kriegten sich Linda und Manuel in die Haare. "Du warst nur beim Bachelor, oder?", fragte der ehemalige Prince-Charming-Kandidat seine Kollegin spitz, die immerhin 2018 Miss Hessen war. Als er sich als Schlusslicht wiederfand, murmelte er beleidigt: "Mich kennt halt die komplette Gayszene, aber gut." Seine Laune besserte sich erst bei der Belohnung: für jeden eine Tüte Chips. Manu im Kalorienrausch: "Isch hab Gänsehaut am Kopf."

Nach der Dschungelprüfung gestern dürfte sich der Marktwert des 32-Jährigen erheblich erhöht haben. Angefeuert von Eric, der es innerhalb von zwei Tagen vom Psycho zum Psycho-Coach gebracht hat ("Du kannst fliegen, Manu, verdammte Scheiße!"), stürzte er sich mehrmals in einen Abgrund und klammerte sich wie Spiderman an einem Netz fest. Die Leute draußen lieben solche Transformationen vom ängstlichen Hühnchen zum amtlichen Helden. Auch wackliges Englisch gilt bei vielen als Ausweis einer besonders niedlichen Authentizität. "This is my mostly win", hyperventilierte Manuel selig nach seiner mutigen Tat. So werden Favoriten fürs Finale geboren.