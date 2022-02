von Ingo Scheel

Eine kaum noch für möglich gehaltene Versöhnung, der Einblick in Harald Glööcklers OP-Akte, Augapfelschorle und Stuhl am Strumpf – in Sichtweite der Ziellinie läuft das Dschungelcamp traditionell untertourig. Zumindest die Affen geben noch einmal alles.

Vielleicht sollte man zunächst einmal über die Brille von Eric Stehfest sprechen. Ist die ein bisschen zu groß oder kommt das von diesem HD+? Irgendwie sieht das aus, als stimmt da was nicht. Herr Stehfest beim Sehtest, das wirkt immer ein bisschen so, wie Joko Klaas, der als Jeffrey Dahmer zum Fasching geht. Egal, wenn's schee macht und dann auch noch beim Gucken hilft, sei es drum.

Dass es mit so einem schnöden Detail wie einer Brille in den großen Round-up von Tag 13 geht, ist natürlich kein Zufall. Action? Nicht viel, Mann! Beim Dschungelcamp ist es kurz vorm Endspurt immer ein bisschen so wie bei einer gut zu verbinschenden Netflix-Serie. Bis Folge 6 ist alles dufte, Folge 7 ist eigentlich über und dann geht es auch schon ins große Finale. Dufte, eigentlich genau das richtige Stichwort, denn zumindest den Affen oben im Gebälk war jegliche Dramaturgie leidlich wurscht.

Als wäre der Geist von Costa Cordalis in sie gefahren, jauchten die Schlimmpansen von oben noch einmal in die Runde, köttelte die Kokosnuss-Bande den Camp-Bewohnern nicht nur vor, sondern praktisch auf die Füße. Anouschkas rote Socken (keine politische Anspielung) waren schließlich dermaßen kolossal verkotet, dass die kaum noch zu gebrauchen waren. Urige Maßnahme der Grande Dame: eins der Fäkalbeutelchen entsorgte sie doch glatt im Lagerfeuer unterm Kochtopf. Während die meisten Bewohner dazu tendierten, derlei exotisches Küchenlatein auszusitzen, ging Linda dann doch nochmal der Hut hoch.

Dschungelcamp 2022: Die OP-Akte von Harald Glööckler

Überhaupt, auch ein dramaturgisches Detail, das die Matrix immer so ein bisschen brüchig macht. Gestern wurde Linda aus dem Camp gewählt, im zeitverschobenen Überhang-Mandat irrlichterte sie jetzt aber noch einmal durch das Geschehen. Außer dem Sockenschuss und der fäkalen Feuerbestattung blieb aber gar nicht mehr soviel. Mit Peter gab es ein wenig herbeifabuliertes Gebölk, das im Sande verlief. Mit Anouschka folgte schließlich sogar noch eine Versöhnung, alles nicht so schlimm, vertragen wollen wir sein. Es folgten Wangenmassage und Knuddeleien, irgendwo zwischen Gesichts-Yoga und "Zärtliche Cousinen".

Gesicht, oder Teile davon, die passende Üüberleitung zum Glööckler, denn der ratterte im Sprechzimmer noch einmal runter, was er sich da an baulichen Maßnahmen über die letzten Dekaden so gegönnt hat: Ultralift und Jawline, Unterspritzung und Überdehnung, Hyaluron, dazu Kopfhaare, Barthaare, Lidschatten, alles gepeikert, ach, und bei den Lippen natürlich auch noch regelmäßig neue Puschen draufgezogen. Kein Wunder, dass es da und dort im Glööckler-Giebel zuweilen zuckt und der edle Erker Nebenluft zieht. Darauf erst einmal drei, vier Spritzer Mundspray. Eine Verabreichung, die womöglich auch Linda gutgetan hätte. Die wurde in der frischgewonnenen Freiheit, auf der Wellness-Bank, von ihrer Schwester überrascht und so herzlich begrüßt, als hätte Anouschka ihr souffliert: "Du stinkst!". Back to Reality, so schnell kann es gehen.

Sehen Sie im Video: Nach heftigem Streit mit Linda ist Anouschka die letzte Frau im Camp.

Mitten hinein ins Vakuum plauderte Anouschka später aus dem Schmähkästchen, erzählte von ihrem Leben unter Legenden. Namen wie Brigitte Bardot, Mario Adorf oder Romy Schneider fielen da in Reihe, der Ratlosigkeit in den Gesichtern von Eric und Filip nach zu urteilen, hätte sie ebenso gut das Periodensystem aus dem Chemie-Unterricht vorlesen können. Sei es drum, mit dem Parkinson vom Herrn Papa wurde es dann noch einmal richtig tragisch, die Konklusion im Sprechzimmer eine universelle, die hier ohne Ironie zitiert wird: Man sollte die Sachen klären, solange man lebt.

Was die Bohnen-Reis-Kontroverse angeht, haben Filip und Harald noch ein bisschen Zeit, um das wieder geradezurücken. Wobei die Chancen auf finale Klärung eher so mittel stehen, denn ob man die vermaledeiten Bohnen nun einweicht oder nicht, all dieses Essensgedöns möchte Harald, von hier aus volle Empathie, nicht immer wieder diskutieren. Für eine ausgewogenere Mahlzeit exten Filip und Peter in der Dschungelprüfung schließlich so schmackhafte Drinks wie Penis Grigio und Rote-Gräte Smoothie, Augapfelschorle und Eierlikör aus Wasserbock-Hoden. Der Dank für den Einsatz: sechs Sterne. Und die erleichternde Nachricht, dass diesmal keiner rausfliegt. Am Abend geht es erneut früher weiter, um 20.15 Uhr bereits meldet sich das Dschungelcamp zurück. Mal schauen, was die Affen so zur Primetime noch drauf- bzw. drinhaben.