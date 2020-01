Traumberuf Trödelheini. Was muss das für ein Leben sein. Machst dir die Bude voll mit altem Krempel und kämmst dir den ganzen Tag dein langes strähniges Haar. Kein Fernseher, kein Internet, nur der analoge Mief des Hier und Jetzt. Und dann sitzt du im Dschungel mit Leuten, die du nicht kennst – nicht kennen kannst –, und versaust ihnen ihren Fünf-Minuten-Fame. Einfach so. Mit einem Satz.

Null im Dschungelcamp-Diskurs

Markus Reinecke mag ein Spezialist für angelaufenes Silberbesteck sein – im Celebrity-Diskurs ist er eine absolute Null. Und das ist seine schärfste Waffe. Es ging im Camp mal wieder um das heißeste Gesellschaftsthema des letzten Jahres: das Dreiecksdrama im Hause Wendler. Raúl Richter, immer offen für neue berufliche Herausforderungen, führte gerade ein taff-Gespräch mit Claudia Norberg, in dem sie, einsilbig bis zum Wachkoma, ihre Sicht der Dinge runterbetete – als sich Elena in den Talk einschaltete. "Leute", zischte sie, "da gibt es zwei Versionen". Erwartungsvoll taxierte die 27-Jährige die leeren Gesichter ihrer Mitcamper, die mehr an Schokolade als an schmutziger Wäsche interessiert waren. Doch Elena ließ nicht locker. "Ich weiß richtig heftige Sachen. Ich habe ja einen sehr, sehr guten Kontakt zu Laura", raunte sie. Blitzartig leuchtete über dem Kopf von Markus Reinecke ein Fragezeichen auf – und er zerstörte die komplette Statik der Geschichte mit der schlichten Zwischenfrage: "Laura ist wer?"

Dschungelcamp 2020, Tag 3: Die große Danni-Show – die Büchnerin trotzt den Kamelen Fullscreen

Laura ist wer – Wahnsinn. Der Mann verbringt sein Leben offenbar hinter einem zwei Meter fünfzig hohen Vertiko aus der Gründerzeit. Später plauschte er noch allein mit der Wendler-Ex und ließ bei jeder Bemerkung durchblicken, dass ihm Florida ein vager Begriff ist, er vom Wendler aber noch nie, nie irgendetwas gehört hat. Die Norberg dankte dem freundlichen Hippie seine Naivität mit einem besonders vertrauensvollen Ton. Sogar ein paar neue Details für die Klatschpresse deuteten sich an. Doch Reinecke hatte offenbar plötzlich einen Krampf in der Hand, vielleicht war ihm vor lauter Langeweile auch die linke Körperhälfte eingeschlafen. "Warte, ich stelle mal meine Tasse weg", unterbrach er sie. Der Redeflash war dahin.

Euphorisiert von kümmerlichen vier Sternen

Aber was ist jetzt die Bombe, die Elena nun schon seit zwei Tagen platzen lassen will? Alles nur Bluff für mehr Showpräzenz? Gibt es vielleicht noch eine dritte Version von Günther Krause, der im Versace mit kaputter Herzpumpe über seine Vermögensverhältnisse und die kosmische Rettung der Menschheit sinniert? In die kommende Dschungelprüfung wurde Elena zumindest berufen. Wieder zusammen mit Danni Büchner. Auch so eine Medienfachfrau, die glaubt, den Dschungel verstanden zu haben.

Die 41-jährige Eventgastronomin mag gut im Zapfen sein, ihre Synapsen haben bekanntermaßen nicht die schnellste Laufgeschwindigkeit. Erst war sie so genervt vom nächtlichen Froschkonzert ringsum, dass sie ihren Kollegen Sven Ottke, einen Mann der Faust, zur Gewalt animierte ("Kannst du die Tiere mal bitte erschießen?"). Später war sie dermaßen euphorisiert von ihren kümmerlichen vier Sternen in der Dschungelprüfung, dass ihr Denkapparat vollends auf Reserve lief ("So ein Anruf kostet 50 Cent. Ich ruf doch nicht für jemanden an, den ich nicht mag. Irgendwas wollen sie sehen von mir").

Elenas Zündschnur und Wendlers Penis

Mit der ungleich schlaueren Elena verband Büchner bislang eine Läster-Allianz. Doch damit ist es nun vorbei. Danni versagte der Schweizerin bei deren Enthüllungs-Coutdown die Gefolgschaft ("Am Ende ist die ganze Geschichte nicht unser Paket"). Die Zeichen stehen seitdem auf Explosion. Oder wie schrieb jemand auf Twitter: "Elenas Zündschnur ist genau so kurz wie der Penis vom Wendler."