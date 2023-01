Im Dschungelcamp herrscht Schnarch-Stimmung, es fehlt an Entertainment. Immerhin Tessa Bergmeier sorgt für Tränen. Sie zieht ordentlich vom Leder – zum Schaden von Model-Mama Heidi Klum. Male Model Papis Loveday kippt vor Schreck aus den Latschen. Oder war's doch der Kreislau? von Simone Deckner

Bisher hat sich der Dschungel-Jahrgang stark präsentiert. Da fällt es direkt auf, wenn sich eine Folge mal schleppt – so wie die vom Donnerstagabend. So wenig "Entertainment" (Cosimo) war bislang nie. Wer sich in Vergangenheitsbewältigung erging und wer freudig in die Zukunft blickte: die wichtigsten Ereignisse im Schnelldurchlauf:

Wer lacht kleine Mädchen aus?

Ha Ha Ha-Heidi Klum – sagt Tessa Bergmeier, die vor gefühlt 100 Jahren bei "Germany’s Next Top Model" mitgemacht hat. Damals war sie 19 Jahre alt. Beworben hat sie sich nicht, erklärt sie im Nachtschicht-Deep-Talk mit Papis Loveday, "die haben mich angefragt". Danach lief es nicht mehr so gut mit der Zusammenarbeit. Tessas legendärer Stinkefinger, er galt gar nicht Heidi, sondern dem Set-Fotografen, der sie knipste, als sie weinte. Not cool. "Die haben mich zu einem Monster gemacht", sagt Tessa. Aus der "Zicke"-Schublade komme sie bis heute nicht raus. Wer ist Schuld? Heidi Klum natürlich. Die sei "eiskalt", "ohne Empathie", kurzum: "der Teufel". Die eigentliche News ist jedoch, dass Heidis Vater Günther Job-Angebote auf handgeklöppeltem Briefpapier mit einem Siegel aus rotem Wachs verschickt, "so wie im Jahr 1800". Eine Tessa bekommt man damit natürlich trotzdem nicht rum.

Was ist schlimmer als ein Frosch-Angriff?

Der Schock, den die Campbewohner bekommen, als Papis plötzlich umfällt. Ohne Vorwarnung kippt das hoch gewachsenen Male Model nach hinten weg und knallt auf dem (zum Glück weichen) Boden auf. Diagnose: dehydriert. Der Kreislauf – kurzzeitig weg. Besonders Einen trifft das hart: Gigi Birofio. "Papis ist wirklich eine sehr wichtige Person für mich hier drinnen", sagt der 23-Jährige, "ich mag ihn wirklich mit dem ganzen Herzen sehr, sehr, sehr!" Als Beweis für die neue Bromance bekommt der Mann, der sich als Camp-Koch bereits unersetzlich gemacht hat, eine schnelle Rückenmassage im Gigi-Style.

Wie viel Druck baut Verena auf?

Auf der "Ich will endlich einen Hochzeitsantrag haben"-Skala erreicht das Münchener Schickeria-Babe eine 12 von 10. Sie selbst hätte sich ja schon längst geheiratet: "Ich finde mich ja geil!", so Verena. Außerdem muss es nach zwei geplatzten Verlobungen mit 40 Jahren jetzt endlich klappen: "Ich muss einmal heiraten, Schatz. Das geht nicht anders! Am besten jetzt gleich, wenn ich hier rauskomme", sagt sie zu Papis. Frau K. Hat schon konkrete Vorstellungen: Im weißen Dirndl sieht sie sich vorm Traualtar, gestylt von Papis. Claudia Effenberg: "Weiß das der Marc?" Marc Terenzi sitzt bei dem Jan und der Sonja und wird nach dem Einspieler nur noch von hinten gesehen – beim Wegrennen. Spaaaß, oder?

Welche traurigen Geschichten wurden geteilt?

Die Frau, die stets das Loslassen predigt, hat es selbst auch nicht leicht: Jana Urkraft Pallaske gesteht Papis unter Tränen: "Ich bin mit 19 Jahren fast an Magersucht gestorben." Zur Coronazeit habe sie wieder sehr viel abgenommen, ihre Periode blieb sogar aus. "Und ich wollte halt noch Kinder haben." Sie habe Angst, dass sie im Camp nun wieder zu dünn werde. Tessa wiederum erzählt Jolina, dass sie in der Schule heftig gemobbt wurde. Zuhause gab es auch keine Unterstützung: "Meine Eltern waren vollends überfordert, sie wussten es einfach nicht besser."

Wie viele Regelverstöße gab es bisher?

Unglaubliche 90! Man hat das Gefühl, the regels are not the regels, sondern completely wumpe. Die Campbewohner schlafen tagsüber, hüten das Lagerfeuer allein, tauschen wahllos Zigaretten und Luxusartikel oder entfernen sich über die Campgrenzen hinaus. Und was hat sich RTL als Strafe ausgedacht? Jeder muss einen Luxusgegenstand abgeben. That’s it?! Gigi kann sein Glück nicht fassen, tänzelt fröhlich grinsend durchs Camp und freut sich auf seine nächste Zigarette.

Wird Claudia die neue Tessa?

In den ersten Tagen hatte Tessa das Abo auf die Dschungelprüfungen. Nun ist Claudia Effenberg dran. An Tag 6 spuckte sie das Essen wieder aus. Nun ist Waterboarding-Training für Anfänger dran. In einem engen Tank Sterne muss sie Sterne aus dem immer höher steigenden Wasser fischen. Lucas hat den einfacheren Part und regelt von draußen den Wasserzufluss. Beide feiern ihre neun Sterne, als hätten sie einen Oscar gewonnen: "Die ganze Nation hat mir zugeschaut", ist sich Lucas sicher. Claudia macht bei der Rückkehr ins Camp den abgedroschenen "Wir haben null Sterne"-Witz und erzählt die Prüfung en détail, wenn auch grammatikalisch frei nach ("Das Wasser steigte und steigte!"). Cecilia Asoro war genervt: "Wie lange geht das noch? Gibt es da einen Ausknopf?" Morgen muss Claudia in der legendären Auto-Prüfung erneut ran – unterstützt von Cosimo und Gigi. Zwischenfazit: Die erste Woche ist geschafft, ab Tag 8 dürfen die Zuschauer wieder täglich jemanden rauskegeln.