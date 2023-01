Damit hatte Verena Kerth vermutlich nicht gerechnet. Die Radiomoderatorin wurde gleich als erstes von den Zuschauern aus dem Dschungelcamp gewählt. Für sie hieß es: Sachen packen und zurück zu Marc Terenzi. "Ich bin noch ein bisschen geschockt und habe gar nicht damit gerechnet. Ich dachte, ich muss in eine Dschungelprüfung, aber jetzt nach Hause zu kommen – ich wäre schon gerne noch ein paar Tage geblieben. Ich hätte eher gedacht, dass Jana oder Tessa gehen müssen. Aber jetzt ist es so, wie es ist und ich freue mich natürlich jetzt auf Marc", sagt sie. Terenzi erwartet Kerth bereits am Strand. "Ich habe dich so vermisst, mein Schatz! Ich bin so stolz auf dich", sagt er ihr. "Mit deiner Umarmung ist alles wieder gut", freut sich Kerth. Und dann passiert es: Das, was Kerth sich sehr oft und sehr laut im Dschungelcamp gewünscht hat. Terenzi kniet vor ihr, mit einem Ring in der Hand, und stellt ihr die alles entscheidende Frage: Willst du mich heiraten? Lachend sagt Kerth "Ja". Damit wäre die erste Dschungel-Verlobung perfekt.

