Noch drei Tage Dschungelshow in Hürth: Am Mittwoch- und Donnerstagabend entscheidet sich, wer ins Finale am Freitag einzieht. So funktionieren die beiden Halbfinalshows.

Nicht mal die sonst übliche Vorschau auf den kommenden Tag gab es am Ende der Sendung vom Dienstagabend: RTL macht aus dem Fortgang von "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" ein Geheimnis für die Zuschauer. Klar ist: Am Freitag findet das große Finale mit der Vergabe des sogenannten Goldenen Tickets statt. Die Anrufer entscheiden, wer im kommenden Jahr im echten Dschungelcamp 2022 dabei sein darf. Doch was passiert am Mittwoch- und Donnerstagabend?

Der Kölner Sender hat zwei Halbfinals geplant. Im ersten treffen Zoe Saip, Lars Tönsfeuerborn, Lydia Kelovitz und Mike Heiter aufeinander, die sich in ihrer jeweiligen Gruppe für die nächste Runde qualifiziert hatten. In der Prüfung "Durchgedreht" sollen sie am Abend (22.15 Uhr auf RTL) erneut ihre Dschungeltauglichkeit unter Beweis stellen. Alle vier Kandidaten müssen ihre Höhenangst überwinden und auf einer 14 Meter hohen Plattform Sterne ergattern.

In das Tiny House ziehen Saip, Tönsfeuerborn, Kelovitz und Heiter aber nicht erneut ein. Nach ihrer Prüfung bestimmen erneut die Zuschauer, welche zwei Kandidaten ins Finale am Freitag ziehen, um dort die Chance auf 50.000 Euro und die Einladung nach Australien 2022 zu wahren. In der zweiten Halbfinalshow am Donnerstagabend werden dann Djamila Rowe, Filip Pavlovic, Sam Dylan und Christina Dimitriou aufeinander treffen. Auch hier erhalten zwei Kandidaten die Chance aufs Finale am Freitag.

Lucas Cordalis in Dschungelshow zu Gast

Sonja Zietlow und Daniel Hartwich begrüßen unter den künstlichen Palmen im Dschungelstudio in Hürth erneut ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer und prominente Gäste. Lucas Cordalis, dessen Vater Costa Cordalis die erste Staffel gewonnen hatte und der 2019 verstarb, und Carlo Thränhardt sind als Talkgäste eingeladen und sprechen über die erste Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".

"Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" läuft um 22.25 Uhr auf RTL oder bei TVNow

