Dritter und letzter Tag im Tiny House für Society-Lady Djamila Rowe, Prinzessin Xenia von Sachsen und "Bachelorette"-Kandidat Filip Pavlovic. Bevor zwei aus der Gruppe sich für eines der beiden Halbfinals am Mittwoch und Donnerstag qualifizieren, müssen alle drei zu ihrer letzten Dschungelprüfung antreten.

Bei "Qualen mit Zahlen" müssen die Kandidaten die Anzahl an Tieren ertasten, die sich in einer Box befinden. Das Gemeine: Nur die Zuschauer sehen, was für Getier sich in den Behältern tummelt. Dann beginnt die große Rechnerei: Die erfühlte Zahl muss in eine Rechenaufgabe eingefügt werden, die es dann zu lösen gilt. Nur wenn das Ergebnis stimmt, gibt es einen Stern.

Insgesamt können die Bewerber sechs Sterne erspielen. Sie dürfen alle Sterne, die sie innerhalb von drei Minuten erspielt haben, behalten. Die Kandidaten können die Prüfung jederzeit mit den Worten "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" abbrechen. Alle bisher erspielten Sterne sind dann jedoch verloren und die Prüfung ist sofort für alle beendet.

Erstes Dschungelshow-Halbfinale am Mittwoch

Für Xenia von Sachen, Filip Pavlovic und Djamila Rowe geht die Zeit im Tiny House bereits am Dienstag zu Ende. Nach drei Tagen ziehen sie vorerst aus der Dschungelshow aus. Mittwoch und Donnerstag finden die beiden Halbfinals statt. Zoe Saip, Mike Heiter, Lydia Kelovitz, Lars Tönsfeuerborn, Christina Dimitriou und Sam Dylan haben die nächste Runde bereits erreicht.

Wie immer entscheiden die Zuschauer auch bei Gruppe vier per Abstimmung, wer das Haus verlassen muss. Die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen kommen weiter. Im Finale am kommenden Freitag wird dann der Sieger gekürt. Dem Gewinner winken 50.000 Euro und als besonderes Schmankerl ein Ticket für das echte Dschungelcamp, das 2022 wieder in Australien stattfinden soll.

"Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" läuft um 22.25 Uhr auf RTL oder bei TVNow

