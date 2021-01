So schlimm fühlt sich nicht mal ein Lockdown bei den Wollnys an: "Muddi" Frank Fussbroich terrorisiert seine beiden Leidensgenossen, "Sarafina" Zoe Saip dauerschminkt sich vorm Spiegel und "Jeremy-Pascal" Mike Heiter hält sich am liebsten aus allem raus. So zäh kann Dschungelcamp sein.

An Tag 3 in der Dschungelshow von Hürth ist wieder mal Sitzfleisch gefragt. Es mag im Tiny House einfach nichts passieren. Nicht mal ein Klogang, Denn Zoe Saip hat sich fest vorgenommen, im Plumpsklo nicht mal ein kleines Geschäft zu verrichten. 72 Stunden ohne Pipi - das erfordert Durchhaltewillen. Nur bei den Prüfungen mag sie den nicht so recht aufbringen.

Nach dem Totalversagen am Samstag (null Sterne) müssen die drei Kandidaten zu "Tierisch abgedreht" antreten. Die Kandidaten sind nacheinander an der Reihe und müssen ihren Kopf in einen Plexiglashelm stecken. Sobald der erste Kandidat bereit ist, wird der Helm mit Tieren befüllt. Ein in Australien bewährte Prüfung. Mike Heiter bekommt es mit Schlangen zu tun, Frank Fussbroich mit Kakerlaken und Zoe Saip mit Ratten. Ein tierischer Spaß.

Am Montag ziehen dann neue Kandidaten ins Tiny House ein. In Gruppe zwei sind Schauspielerin Bea Fiedler ("Eis am Stiel"), Prince Charming-Gewinner Lars Tönsfeuerborn und Sängerin Lydia Kelovitz dran. Auch sie müssen 72 Stunden eng an eng verbringen. Die dritte Gruppe besteht aus Bachelor Oliver Sanne, Prince Charming-Kandidat Sam Dylan und Reality-Sternchen Christina Dimitriou. In Gruppe 4 ziehen dann Society-Lady Djamila Rowe, Prinzessin Xenia von Sachsen und Bachelorette-Kandidat Filip Pavlovic ein.

Wie immer entscheiden die Zuschauer per Abstimmung, wer das Haus verlassen muss. Dem Gewinner winken 50.000 Euro und als besonderes Schmankerl ein Ticket für das echte Dschungelcamp, das 2022 wieder in Australien stattfinden soll.

"Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" läuft um 22.15 Uhr auf RTL oder bei TVNow