Bei "Germany's next Topmodel" belegte Zoe Saip den zehnten Platz, doch in Erinnerung blieben vor allem ihre Zickereien und der Zoff mit einer damaligen Freundin. Gegen dieses Image will die Österreicherin nun ankämpfen.

Am 15. Januar startet die RTL-Show "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow". Aufgrund der Corona-Pandemie kann das Dschungelcamp nicht wie sonst in Australien stattfinden, sondern wird in einem Studio in Köln gedreht. Zwölf mehr oder weniger bekannte Prominente nehmen teil und wollen sich eine Wildcard für das Camp 2022 sichern. Der stern stellt die Kandidaten vor. Heute: Zoe Saip.

Steckbrief: Zoe Saip, GNTM-Teilnehmerin und Model

Geburt: 12. August 1999 in Bad Vöslau (Österreich)

Wohnort: Wien

Familienstand: ledig

Ausbildung: Als 18-Jährige nahm Zoe Saip an der Castingshow "Germany's next Topmodel" teil, seitdem arbeitet die Österreicherin als Model

Bekannt durch: Saip blieb vor allem durch ihre Teilnahme an der 13. GNTM-Staffel in Erinnerung. Sie trat gemeinsam mit ihrer besten Freundin Victoria Pavlas an, doch im Laufe der Sendung zerstritten sich die beiden Frauen. Saip behauptete, Pavlas habe ihr den Freund ausgespannt. Es folgten lautstarke Streitereien und Beleidigungen. Bis heute haben die beiden Österreicherinnen keinen Kontakt mehr. 2020 gehörte Saip zu den Kandidaten der RTL2-Show "Kampf der Realitystars". Dort flog sie allerdings kurz nach ihrem Einzug schon wieder raus.

Wer ist Zoe Saip?

Die 20-Jährige wuchs in Niederösterreich auf und stammt aus einer Sportlerfamilie. Gemeinsam mit ihrer Schwester spielte sie Handball auf Leistungssport-Niveau. Doch Saip entschied sich nach der Schule nicht für die Sportlaufbahn, sondern versuchte ihr Glück auf dem Laufsteg. Bei GNTM wurde sie 2018 von Juror Thomas Hayo unter die Fittiche genommen.

Der größte Erfolg

Bei GNTM belegte sie den zehnten Platz und landete damit noch vor ihrer ehemals besten Freundin Victoria. Zufrieden war Saip trotzdem nicht. "Ich komme aus einer Sportlerfamilie. Das, was zählt, ist gewinnen", jammerte sie damals. Dass sie es trotz ihrer Zickereien und ihrer Null-Bock-Einstellung in dem Format so weit geschafft hat, darf durchaus als Erfolg gewertet werden.

Warum nimmt sie an der "Dschungelshow" teil?

Zoe Saip will vor allem mit ihrer Sportlichkeit punkten und beweisen, dass sie nicht nur zickig sein kann. "Ich bin an einigen – auch negativen – Geschehnissen gewachsen und fühle mich zum ersten Mal in meinem Leben bei mir angekommen", sagt die Österreicherin.

Trivia

Zoe Saip wurde von ihrer Schwester bei GNTM angemeldet.

Während ihrer Teilnahme bekam sie den Stempel als Oberzicke aufgedrückt, ein Image, das ihrer Meinung nach nicht der Wahrheit entspricht und gegen das sie ankämpfen will.

Die 20-Jährige postet in den sozialen Netzwerken immer wieder provokante und freizügige Fotos. Eine Angewohnheit, für die sie bei GNTM mehrfach Ärger bekam.

Während ihrer Teilnahme am Format "Kampf der Realitystars" zoffte sich Saip vor allem mit Georgina Fleur, die sie als "Unmensch" bezeichnete.

Ihr zweiter Vorname lautet Salome.

Wer nimmt noch an der "Dschungelshow" teil?

Das sind die zwölf Kandidaten von "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow":

Oliver Sanne

Djamila Rowe

Filip Pavlovic

Christina Dimitriou

Lars Tönsfeuerborn

Lydia Kelovitz

Mike Heiter

Xenia von Sachsen

Nina Queer

Frank Fussbroich

Bea Fiedler

Zoe Saip