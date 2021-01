Ex-Bachelor in der Dschungelshow: Oliver Sanne will seiner Verlobten eine Auszeit gönnen

"Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" Ex-Bachelor in der Dschungelshow: Oliver Sanne will seiner Verlobten eine Auszeit gönnen

Das Dschungelcamp sendet RTL dieses Mal nicht aus Australien, sondern aus Hürth bei Köln. Zwölf Kandidaten können das Ticket für "Ibes" 2022 gewinnen. Mit dabei ist auch Ex-"Bachelor" Oliver Sanne.

Am 15. Januar startet die RTL-Sendung "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow". Aufgrund der Corona-Pandemie kann das Dschungelcamp nicht wie sonst in Australien stattfinden, sondern wird in einem Studio in Hürth bei Köln gedreht. Zwölf mehr oder weniger bekannte Prominente nehmen teil und wollen sich eine Wildcard für das Dschungelcamp 2022 sichern. Der stern stellt die Kandidaten vor. Heute: Oliver Sanne.

Steckbrief: Oliver Sanne, Ex-"Bachelor"

Geburtsdatum: 03. Oktober 1986

Geburts- und Wohnort: Bonn, wohnt in Düsseldorf

Familienstand: verlobt mit Ex-"Popstars"-Kandidatin Jil Rock

Bekannt durch: TV-Formate wie "Der Bachelor" und "Kampf der Realitystars"

Wer ist Oliver Sanne?

Oliver Sanne wurde 2014 zum "Mister Germany" gewählt, größere Bekanntschaft erlang er aber als RTL-"Bachelor" in der fünften Staffel der Kuppelshow. Im Finale entschied sich der Fitnessfan für Liz Kaeber, die Beziehung hielt jedoch nicht lange. Sanne ist studierter Fitnessökonom und nutzt seinen Instagram-Kanal für Fitnessfotos und Tipps.

Der größte Erfolg

Die Wahl zum "Mister Germany 2014" und die Teilnahme an "Der Bachelor".

Warum nimmt er an der "Dschungelshow" teil?

Sanne will zeigen, was er kann und womöglich auch seine Fitness zur Schau stellen. "Das 'Goldene Ticket' will ich gewinnen, weil ich die perfekte Dschungel-Mischung abgebe: Wenn nötig, dann bin ich schlagfertig wie ein Känguru oder aber auch freundlich wie ein Koala. Und meine Verlobte hat auch mal drei Wochen Urlaub ohne mich verdient!", sagt er.

Trivia

Oliver Sanne thematisierte bereits als RTL-"Bachelor" seine äußerliche Verwandlung. In seiner Jugend hatte er mit Übergewicht zu kämpfen, wog bei 1,94 Metern 120 Kg.

Bei "Kampf der Realitystars" musste er gleich in der ersten Show die Heimreise antreten

Wer nimmt noch an der "Dschungelshow" teil?

Das sind die zwölf Kandidaten von "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow":