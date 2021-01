Am Freitagabend geht es los: Erstmals sendet RTL ein Dschungelcamp direkt aus Deutschland. Wegen der Coronapandemie verzichtet der Sender auf Dreharbeiten in Australien und steckt die zwölf Kandidaten in ein Studio in Hürth bei Köln. Der neue Name der Sendung: "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow". Immerhin gibt es alte Bekannte. Sonja Zietlow und Daniel Hartwich werden moderieren, aus Australien wurde Doctor Bob eingeflogen. Ansonsten ist bei der neuen Show einiges anders. Damit es kein Spaziergang wird, haben sich die Macher einiges einfallen lassen.

Die Bewohner werden unter Stress gesetzt. Sie wohnen in einem kleinen Haus auf engstem Raum zusammen, Privatsphäre gibt es nicht. Die ersten drei Kandidaten sind bereits in das sogenannte Tiny Haus eingezogen. Jeweils drei Kandidaten müssen für drei Tage auf engstem Raum im Mini-Häuschen zusammenleben. Nach drei Tagen folgt die zweite Gruppe – und so weiter.

Die klaustrophobische Situation im Tiny House stellt die Kandidaten vor eine Herausforderung: Auf 18 Quadratmetern kann sich niemand aus dem Weg gehen. Jegliche Intimsphäre fehlt. Das Plumpsklo und die Fass-Dusche besitzen zwar einen Vorhang, aber im Doppelbett und der quer durch den Raum gespannten Hängematte müssen sich die Bewohner drei lange Tage mehr schlecht als recht miteinander arrangieren.

Die Kandidaten von "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" sind Model Zoe Saip (21), Prince Charming-Kandidat Sam Dylan (29), Schauspielerin Bea Fiedler (63), Reality-Star Christina Dimitriou (29), Society-Lady Djamila Rowe (53), Sängerin Lydia Kelovitz (30), Prinzessin Xenia von Sachsen (34), Bachelorette-Kandidat Filip Pavlovic (26), Reality-Urgestein Frank Fussbroich (52), Prince Charming-Gewinner Lars Tönsfeuerborn (30), Influencer Mike Heiter (28) und Bachelor Oliver Sanne (34).

Wie immer entscheiden die Zuschauer per Abstimmung, wer das Haus verlassen muss. Dem Gewinner winken 50.000 Euro und als besonderes Schmankerl ein Ticket für das echte Dschungelcamp, das 2022 wieder in Australien stattfinden soll.