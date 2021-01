Auf die Lippen beißen und durchhalten. Gerade bei Djamila Rowe müsste die Redensart doch verfangen können. Doch die Frau, die sich nach eigenen Angaben in ihrem Leben bereits mehrfach die Lippen aufspritzen ließ, scheint nicht für diese Dschungelprüfung gemacht zu sein.

An Tag 2 von Gruppe 4 im Tiny House kommt es zu Abnutzungserscheinungen. Dabei schien für Rowe, Filip Pavlovic und Prinzessin Xenia von Sachsen am Vortag die Dschungelshow von Hürth noch ein Spaziergang gewesen zu sein. Weder Schlangen noch Skorpione noch Spinnen konnte die fröhlichen Drei aufhalten. Doch bei der Elena-Miras-Gedächtnisprüfung kommt das Trio an seine Grenzen.

Bein "Grauen Under", so der poetische Name der Aufgabe, muss jeder der Kandidaten in einen von drei Tunneln steigen. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass in jedem der Röhren allerlei Getier auf die Prinzessin, Rowe und Pavlovic warten. Letzterer bekommt es erneut mit seinen Lieblingstieren zu tun: Schlangen. Bei dieser Prüfung versagten im vergangenen Jahr Elena Miras und Daniela Büchner kläglich, holten keinen einzigen Stern.

Erstes Dschungelshow-Halbfinale am Mittwoch

Für Xenia von Sachen, Filip Pavlovic und Djamila Rowe geht die Zeit im Tiny House bereits am Dienstag zu Ende. Nach drei Tagen ziehen sie vorerst aus der Dschungelshow aus. Mittwoch und Donnerstag finden die beiden Halbfinals statt. Zoe Saip, Mike Heiter, Lydia Kelovitz, Lars Tönsfeuerborn, Christina Dimitriou und Sam Dylan haben die nächste Runde bereits erreicht.

Wie immer entscheiden die Zuschauer auch bei Gruppe vier per Abstimmung, wer das Haus verlassen muss. Die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen kommen weiter. Im Finale am kommenden Freitag wird dann der Sieger gekürt. Dem Gewinner winken 50.000 Euro und als besonderes Schmankerl ein Ticket für das echte Dschungelcamp, das 2022 wieder in Australien stattfinden soll.

