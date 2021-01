Das Dschungelcamp 2021 beginnt. Die ersten drei Kandidaten sind bereits im Studio in Hürth bei Köln eingezogen. Wegen der Coronapandemie findet das Dschungelcamp zum ersten Mal in Deutschland statt. Sonja Zietlow und Daniel Hartwich begrüßen die Zuschauer am Abend um 22.15 Uhr live im Studio zu Tag 1 von "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow".

Ob die Sendung so gut werden kann wie das Original? Statt am Lagerfeuer und auf Pritschen schlafen die zwölf Kandidaten in einem sogenannten Tiny House. Auf 18 Quadratmetern werden sie unter Dauerstress gesetzt. Allerdings nicht alle auf einmal. Jeweils drei Bewohner ziehen für 72 Stunden in das Dschungelhaus unterm Studiodach ein. Als erste trifft es Mike Heiter, Zoe Saip und Frank Fussbroich.

Die drei sind bereits am Donnerstag in das Tiny House eingezogen. Auch wenn es in Köln keine Zeitverschiebung gibt, finden die Dschungelprüfungen vorab statt. Beim "Tierischen Einlauf" bekommen es die Kandidaten mit Schlangen und Fischen zu tun. Schließlich will RTL beweisen, dass die Dschungelshow nicht leichter als das Dschungelcamp ist. Vor allem Zoe Saip hat Probleme mit der Prüfung. Als eine Schlange ihr gefährlich nahe kommt, beginnt sie wie wild zu schreien.

Die Moderatoren Daniel Hartwich und Sonja Zietlow sind besorgt: "Willst du raus?", fragen sie die hyperventilierende Kandidatin, während Mike Heiter und Frank Fussbroich die Ruhe bewahren und das Geschicklichkeitsspiel zu Ende bringen wollen. Die Dschungelprüfung von Hürth - sie steht den Aufgaben von Murwillumbah in nichts nach.

"Der einzige Unterschied ist, dass es mal nicht heiß, sondern richtig kalt ist", sagte Moderator Hartwich vorab. Um das echte Dschungelcamp-Gefühl aufkommen zu lassen, ist auch Doctor Bob dabei. Der flog extra für die Show von Australien nach Köln.

Gewinner nimmt am echten Dschungelcamp teil

Die Kandidaten von "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" sind Model Zoe Saip (21), Prince Charming-Kandidat Sam Dylan (29), Schauspielerin Bea Fiedler (63), Reality-Star Christina Dimitriou (29), Society-Lady Djamila Rowe (53), Sängerin Lydia Kelovitz (30), Prinzessin Xenia von Sachsen (34), Bachelorette-Kandidat Filip Pavlovic (26), Reality-Urgestein Frank Fussbroich (52), Prince Charming-Gewinner Lars Tönsfeuerborn (30), Influencer Mike Heiter (28) und Bachelor Oliver Sanne (34).

Wie immer entscheiden die Zuschauer per Abstimmung, wer das Haus verlassen muss. Dem Gewinner winken 50.000 Euro und als besonderes Schmankerl ein Ticket für das echte Dschungelcamp, das 2022 wieder in Australien stattfinden soll.

Die erste Folge von "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" läuft um 22.15 Uhr auf RTL oder bei TVNow