Nachdem Eric Stehfest im Dschungelcamp alle gegen sich aufgebracht hatte, versuchte seine Ehefrau Edith die Gründe zu erklären. Er habe eine Seite von sich gezeigt, die sie sehr gut finde.

Mit nur einer durchgeplanten Aktion machte sich Eric Stehfest im Dschungelcamp zum Buhmann. Weil er seine Mitcamper für "fake" halte und wisse, dass sie ihn ohnehin nicht mögen, trat er nicht zur gemeinsamen Prüfung mit Peter Althof an.

Dschungelcamp 2022: Eric Stehfest bricht Prüfung ab

In der RTL-Sendung "Die Stunde danach" versuchte seine Ehefrau Edith Stehfest das Verhalten des GZSZ-Schauspielers zu erklären. "Also erstmal macht mich der Mann mal wieder fertig", sagte sie gleich zu Beginn des Interviews. Sie habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass Eric so vorgehen würde, gab sie zu. "Es ist tatsächlich so ein Bad-Boy-Charakter, den ich sehr an ihm liebe", lenkte sie ein. Er sei immerhin "krass konsequent" und nehme es in Kauf, "dass er von ganz vielen gehasst wird, aufgrund dieser strikten Entscheidung von ihm", sagte sie.

"Ich weiß, er hat diesen Weg gewählt, weil er keinen anderen mehr gesehen hat", erklärte Edith Stehfest. Auch ihr würde kein anderer Weg einfallen als der, den ihr Mann gegangen sei. Obwohl er normalerweise sehr auf Gerechtigkeit achte, erklärte sie. "Er hat so krass Rückgrat bewiesen, darauf bin ich schon stolz", betonte sie. Sie vermute außerdem, dass nicht nur ein Anlass dazu geführt habe, sondern viele kleinere.

Edith Stehfest steht hinter ihm

Und sie glaubt, dass ihn gerade auch eine Angst beschäftige. "Er hat ganz viel Hass erfahren im letzten Jahr, weil ihm viele Leute nicht glauben, was er erfahren hat. Und diesen Hass spüren wir gerade", suchte sie nach Erklärungen. "Das schlägt gerade um in Angriff", sagte Edith Stehfest. Es habe auch mit Dingen zu tun, die ihr widerfahren seien. Sie glaube aber, Eric wollte das nicht offenlegen, um seine Frau nicht angreifbar zu machen. Dass Edith Stehfest in der Vergangenheit vergewaltigt wurde, hat der Schauspieler bereits seinen Mitcampern erzählt. Erst vor wenigen Wochen wurde der Täter verurteilt.

Ganz anders schätzte Filip Pavlovics Dschungel-Begleitung Serkan Yavuz die Situation ein. "Das hat für mich nichts mit Bad-Boy-Verhalten zu tun. Das ist unkollegial, unsozial. Er ist einfach kein Teamplayer", stellte der Reality-TV-Darsteller fest. Sollte der "rücksichtslose" Schauspieler die Dschungelkrone holen, würde Yavuz die Show nicht mehr gucken wollen. Denn die Chance auf den Thron habe sich Eric seinem Gefühl nach klar verspielt.

Quelle: RTL "Die Stunde danach"