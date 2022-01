Die erste Kandidatin muss das Dschungelcamp bereits verlassen, bevor es losging: RTL schmeißt Christin Okpara raus. Der Grund sind "Unstimmigkeiten beim Impfstatus".

Sie war noch nicht mal ins Dschungelcamp eingezogen: Für Christin Opkara ist "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bereits vorbei, bevor die Show richtig angefangen hat. Die 25-Jährige, die bereits an TV-Formaten wie "Couple Challenge" oder "Are you the one" teilgenommen hat, ist bereits in Südafrika angekommen und sollte morgen ins Quarantänehotel einziehen, bevor dann am Freitag nächster Woche das eigentliche Dschungelcamp startet. Doch der Sender RTL schickt sie bereits jetzt nach Hause.

"Es haben sich Unstimmigkeiten zum Impfstatus von Christin Okpara ergeben,", erklärte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner. Welche das genau sind, ließ der Sender offen. Doch seien die Details in der Kürze der Zeit nicht mehr zu klären gewesen. Weiter hieß es, dass eine Impfung keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Show seien, allerdings ein negativer PCR-Test und eine Quarantäne vor Ort von mindestens fünf Tagen. Offenbar Bedingungen, die Okpara nicht erfüllen wollte oder konnte.

Jasmin Herren zieht stattdessen ins Dschungelcamp

Okpara selbst äußerte sich zu dem Vorgängen bislang nicht. In den TV-Formaten, an denen sie bislang teilnahm, eckte die Ostwestfälin aus Harsewinkel immer wieder an. Dieses Mal kam es bereits vor Drehstart zum Eklat. "Die Unstimmigkeiten reichen für uns aus, sofort Konsequenzen zu ziehen: Sie wird aus diesem Grund nicht am Dschungelcamp 2022 teilnehmen", teilte RTL mit.

Trotzdem werden am 21. Januar, wenn Sonja Zietlow und Daniel Hartwich die Zuschauer zur 15. Staffel von "Ibes" begrüßen (die erste aus Südafrika), zwölf Kandidatinnen und Kandidaten dabei sein. Ersatz für Okpara ist bereits gefunden: Statt ihrer wird Jasmin Herren, die Witwe von Willi Herren, an der Show teilnehmen. Ihr verstorbener Mann war bereits 2015 im Dschungelcamp dabei.