Endlich wieder Dschungel: Die zwölfte Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" startet. Das Moderatoren-Duo Sonja Zietlow und Daniel Hartwich begrüßt die RTL-Zuschauer live aus dem Baumhaus. Wie werden sich die zwölf Teilnehmer beim Einzug ins Dschungelcamp schlagen? Der stern schaut zu.

+++ 22.35 Uhr +++ Das Boot kentert +++

Sydney im Boot nach hinten. Wer kam nur auf diese Idee? Sit and swim statt Sit and Wait.





+++ 22.24 +++ Bademanteltango +++

Warum reist Giuliana Farfalla im Bademantel ins Dschungelcamp? Antwort: "Ich war noch im Spa." Logisch.

Es gibt nur einen, der im Fernsehen Bademantel tragen darf. #IBES pic.twitter.com/Rv5Ij6ACbn — 🐍Dschungel-Bangelor🌹 (@Skywobi) 19. Januar 2018





+++ 22.21 Uhr +++ Daniele Negroni weint +++

Und schwupps gibt es die ersten Tränchen. Weil er sich nicht von seinem Bruder verabdschieden konnte, weint Daniele Negroni. Was macht er dann, wenn die Kotzfrucht kommt?

+++ 22.10 Uhr +++ Plitsch-Platsch +++

Trotz Höhenangst müssen die Kandidaten mit dem Helikopter ins Camp und mit dem Fallschirm abspringen. Dort landen sie - oh Wunder - tatsächlich im Dschungel und nicht im Fernsehstudio. Kommentar Ansgar Brinkmann: "Scheiße, im Fernsehen sah's immer anders aus."

Fun-Fact Tina York

Tina York heißt weder Tina noch York sondern Monika Schwab.

+++ 21.50 Uhr +++ Dschungelpause +++

Puh, ganz schön viele Einspielfilme, die RTL in der ersten halben Stunde abgespielt hat. Wer war jetzt nochmal diese Sandra Steffl? Sandra wer ...? Zumindest die Aussicht auf die anstehende Prüfung verspricht mehr Spannung. Es gibt was zu essen.





Tatjana Gsell gestern und heute

Falls Sie sie nicht wiedererkannt haben: Das ist Tatjana Gsell vor 12 Jahren und heute. Irgendwas ist anders. Ob die was hat machen lassen? Nieeeeeee.

Fullscreen





+++ 21.42 Uhr +++ Kein Sex für Natascha Ochsenknecht +++

Sex im Dschungelcamp kann sie sich nicht vorstellen, sagt Natascha Ochsenknecht. Aber wir wäre es mit Küssen?





Fun-Fact Tina York

Sie wurde bei der Hochzeit ihrer Schwester Mary Roos für den Schlager entdeckt.

+++ 21.34 Uhr +++ Sydney Youngblood ist nicht tot +++

"Jeder glaubt ich hab gestorben", sagt Sydney Youngblood, dessen letzter Hit 28 Jahre zurückliegt. Aber er ist der Holzmichl unter den Two-Hit-Wondern ("If only I could" und "Sit and Wait").

Fun-Fact Kattia Vides

"Ja, Ja, die Katja, die hat ja…" sang Heino 1981 und damit sieben Jahre vor ihrer Geburt. Vides wurde 1988 in Kolumbien geboren und arbeitet als Dolmetscherin in Kassel.

Fun-Fact Sandra Steffl

Sandra Steffl ist gelernte Visagistin und war Dauergast in der ZDF-Sendung "Blond am Freitag" mit Ralph Morgenstern. Außerdem plauderte Steffl in Verona Pooths (damals noch Feldbusch) Erotiktalkshow "Peep" 1997 über das "Einführen von Selleriestangen" - das war selbst Verona zu peinlich: "Können wir noch mal dumdidum machen?"

Fun-Fact Matthais Magiapane

Der gebürtige Hesse betreibt zusammen mit seinem Ehemann Hubert Fella ein Reisebüro im E-Center in Hammelburg.

+++ 21.27 Uhr +++ die Kandidaten +++

Kriegen wir jetzt zu jedem Teilnehmer ein Zwei-Minuten-Filmchen zu sehen? Giuliana Farfalla ist übrigens nicht die erste Transgender im Dschungelcamp. 2009 nahm Lorielle London an der Show teil.

Fun-Fact Tatjana Gsell:



Sie hätte beinahe in den deutschen Hochadel eingeheiratet. Nach dem Tod ihres Mannes war Tatjana Gsell mit Prinz Ferfried von Hohenzollern liiert und hatte mit ihm zusammen eine eigene Doku-Soap: "Tatjana & Foffi - Aschenputtel wird Prinzessin".

+++ 21.16 Uhr +++ Die ersten Ekel-Prüfungen warten +++

Es scheint gleich am ersten Tag richtig zur Sache zu gehen: Die Promis erwartet eine Essensprüfung. Krokidlhoden ahoi. Wetten, dass Natascha Ochsenknecht ordentlich zulangt? Die Dame mit der Brigitte-Nielsen-Gedenkfrisur enttäuscht uns bestimmt nicht.

+++ 21.15 Uhr +++ Dschungelcamp und los +++

Es ist soweit: Das Dschungelcamp 2018 startet. Unter den zwölf Kandidaten sind so viele Frauen wie noch nie. Sieben Damen und nur fünf Herren kämpfen um die Gunst der Zuschauer.

+++ 21.08 Uhr +++ Zietlow und Hartwich sind bereit +++

Sonja Zietlow und Daniel Hartwich melden sich in der "Wer wird Millionär?"-Werbepause live aus dem Baumhaus. Gleich geht es los.

Wer wird Dschungelkönig?

Die stern-Leser haben dazu eine eindeutige Meinung. In einer Online-Befragung sind 66 Prozent der Meinung, dass es 2018 eine Frau wird. Die besten Chancen hat demnach Natascha Ochsenknecht (35 Prozent), gefolgt von Giuliana Farfalla mit 28 Prozent. Bei den Männern werden David Friedrich die größten Chancen ausgerechnet. 36 Prozent glauben, dass er Siegchancen hat.





Das ist David Friedrich:

Und hier isser, der Kandidat, der den Frauen gefährlich werden kann: David Friedrich beim Verlassen des Versace-Hotels. Zeit für ein Instagram-Foto muss sein. Aber was soll dieser schreckliche Schnurrbart?





Das ist Natascha Ochsenknecht:

Aber auch Natascha Ochsenknecht hält für ihre Fans ein Abschiedsfoto bereit. Bestimmt guckt sie bei der Dschungelprüfung genauso cool. Wetten?





Matriarchat im Dschungelcamp

Mit dabei sind in diesem Jahr so viele Frauen wie noch nie. Sieben weibliche Kandidatinnen treten gegen fünf Männer an. Mit dabei Namen wie Natascha Ochsenknecht oder Tatjana Gsell. Doch die meisten Camp-Bewohner dürften für Fragezeichen sorgen. Es wimmelt von Ex-irgendwas-Kandidaten und "Schwester von …"-Promis. Neben Ochsenknecht und Gsell wären da: