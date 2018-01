Am 19. Januar startet die zwölfte Staffel der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Zwölf mehr oder weniger bekannte Promis werden dann in den australischen Dschungel ziehen. Der stern stellt sie vor. Heute: Jenny Frankhauser.

Steckbrief: Jenny Frankhauser

Geburtsdatum: 25. August 1992

Geburtsort: Ludwigshafen

Beruf: Youtuberin, Influencerin, Schlagersängerin

Bekannt durch: ihre berühmte Halbschwester Daniela Katzenberger

Wer ist Jenny Frankhauser?

Als Halbschwester von Star-Auswanderin Daniela Katzenberger ist Frankhauser seit knapp acht Jahren in den Doku-Soaps ihrer berühmten Verwandtschaft zu sehen. Und sie ist nicht die erste Dschungelkandidatin aus der Reality-TV-Familie: In der siebten Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" wurde ihre Mutter Iris Klein zur absoluten Lästerkönigin. Auf den Titel "Dschungelkönigin" hatte Klein damals allerdings kaum eine Chance. Schuld war wohl die Lästerei – ins Gespräch brachte sich die Gastwirtin damals aber trotzdem.



Ihre jüngere Tochter Jenny Frankhauser versuchte sich in den letzten Jahren mit mäßigem Erfolg an einer Karriere als Schlagersängerin und veröffentlichte zwei Singles: "Die Zeit steht still" und "Mehr Liebe geht nicht". Heute konzentriert sich Frankhauser in erster Linie auf ihre Karriere als Influencerin. Auf Youtube hat ihr Kanal "Jenny Moment" knapp 20.000 Abonnenten, auf Instagram folgen der 25-Jährigen zirka 72.000 Fans.

Familienleben

Das Verhältnis zwischen den Schwestern ist zurzeit angespannt: "Ich habe keine Schwester mehr", sagte Frankhauser im Mai vergangenen Jahres gegenüber dem "OK!-Magazin". Der Hintergrund: Sie wirft Katzenberger vor, sich nach dem Tod ihres Vaters (die beiden haben unterschiedliche Väter) nicht richtig um sie gekümmert zu haben. "Während ich gerade zusammengebrochen auf dem Boden liege und nach meinem Papa schreie und weine, sitzt meine Schwester daneben und veröffentlicht den Tod meines Vaters", sagte sie damals. "Ich lieb‘ sie trotzdem, egal was sie sagt", konterte Katzenberger ein halbes Jahr später gegenüber "Promiflash". Frankhauser ist auch heute noch nicht gut auf ihre Halbschwester zu sprechen. Gegenüber RTL sagte sie kurz vor dem Abflug nach Australien: "Ich weiß nicht, ob ich so was jemals verzeihen kann. Es ist viel ernster, denn es geht hier nicht um irgendeinen Kinderstreit." Und Frankhauser erklärte auch gleich mal, was ihre Halbschwester mit ihrer Dschungelteilnahme zu tun hätte: "Sie wirkt in der Öffentlichkeit sehr nett und ich sehr frech oder böse. Das ist auch ein Grund, warum ich in den Dschungel gehe: Ich möchte zeigen, dass ich kein schlechter Mensch bin." Doch eines ist klar: Für genügend Lästerstoff im Dschungel sorgt der Familienzoff in jedem Fall.

Der größte Erfolg

Frankhausers erste Single "Die Zeit steht still" landete in den Top 100 der deutschen Charts. Die größten Erfolge feiert die Ludwigshafenerin heute allerdings mit ihren Social-Media-Kanälen. Dank wachsender Followerzahlen konnte die Influencerin schon einige Marken als Kooperationspartner gewinnen.

Fun Fact

Frankhauser ist (über ein paar Ecken) mit dem ersten deutschen Dschungelkönig aller Zeiten verwandt: Costa Cordalis ist schließlich der Schwiegervater ihrer Halbschwester. Aber mit der will Frankhauser ja nichts mehr zu tun haben.

Warum geht Jenny Frankhauser ins Dschungelcamp?

Für ihre Social-Media-Kanäle ist "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" der beste PR-Schub, den sie sich wünschen könnte – und gleichzeitig eine Chance, nicht mehr nur als kleine Halbschwester von Katzenberger gesehen zu werden. Wenn ihre Followerzahlen in die Höhe gehen, hat sich die Teilnahme an der Show für Frankhauser schon gelohnt.

Wer geht außer Jenny Frankhauser ins Dschungelcamp?

Eine Woche vor Beginn der neuen Staffel ist die Liste offiziell: Neben Jenny Frankhauser ziehen diese Stars ins Dschungelcamp ein:



- Ex-Fußballer Ansgar Brinkmann



- Sänger Sydney Youngblood



- Schlagersängerin Tina York



- "Bachelorette"-Gewinner David Friedrich



- Reality-TV-Star Natascha Ochenknecht



- TV-Tester Matthias Mangiapane



- Transgender-Model Giuliana Farfalla



- Busen-Witwe Tatjana Gsell



- "Bachelor"-Teilnehmerin Kattia Vides



- Ex-DSDS-Teilnehmer Daniele Negroni



- Schauspielerin Sandra Steffl