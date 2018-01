Es war ein altbekanntes Dschungelspiel, das die Fronten im Camp verhärten und mehr Schwung in die bislang doch recht trübe Veranstaltung bringen sollte. Und auch in diesem Jahr hatte RTL den richtigen Riecher. Um Schlüssel für die Schatztruhe zu bekommen, mussten sich die Camper ein Ranking für drei Kategorien ausdenken: Erfolg, Intelligenz und Attraktivität. Konfliktpotenzial vorprogrammiert. Denn schnell war den Campinsassen klar: Sowohl was Erfolg als auch Intelligenz angeht, muss Jenny Frankhauser einen Platz ganz hinten einnehmen. Schließlich wisse sowieso keiner der "IBES"-Teilnehmer so richtig, was die Katzenberger-Halbschwester eigentlich beruflich mache. Die versuchte sich leise aus dem Hintergrund zu wehren, schließlich arbeite sie total viel.

Natascha Ochsenknecht musste bei Frankhauser Aufbauarbeit leisten

Später, als "Camp-Mutti"-Natascha Ochsenknecht die 25-Jährige fragte, warum sie denn so traurig sei, schüttete Frankhauser ihr das Herz aus. "Ich hab 'nen eigenen Online-Shop, ich mach' Youtube, ich bin so fleißig!", schluchzte sie, "mit Schmuck und Handyhüllen und so." Tatsächlich hat Frankhausers Youtube-Kanal "Jennymoment" schon knapp 25.000 Abonnenten. Aber was hat es mit diesem ominösen Online-Shop auf sich? Auf dem Internetverkaufsportal "Arktis" vertickt die Influencerin Silberschmuck, glitzernde Handyhüllen, Haarbänder und sogenannte Popsockets, die man sich auf sein Handy kleben kann. Das teuerste Produkt ist mit knapp 20 Euro der Schmuck. Auch "Bachelorette" Jessica Paszka, die Ex-Freundin von Dschungelcamp-Teilnehmer David Friedrich, vertreibt über Arktis ihre Produkte. Und siehe da, auch sie will sich mit Swarovski bestickten Handyhüllen ein zweites Standbein aufbauen.

Wird Jenny Frankhauser bald im Camp singen?



Obwohl sich über Geschmack ja bekanntlich streiten lässt, kann man Frankhausers Enttäuschung schon verstehen. Mit Matthias Mangiapane (Reisebürobesitzer und "Sommerhaus der Stars"-Zweiter), Kattia Vides (Dolmetscherin und Ex-"Bachelor"-Kandidatin) und Giuliana Farfalla ("GNTM"-Kandidatin und "Playboy"-Gesicht) sind mit ihr nicht gerade die erfolgreichsten Kandidaten aller Staffeln im Camp. "Das Spiel war ganz schlimm und gemein, weil ich damit schon mein Leben lang zu kämpfen hab. Die Leute schätzen mich immer als dumm und erfolglos ein", beklagte die Ludwigshafenerin im Dschungeltelefon. "Ihr wisst doch gar nicht, was ich schon alleine auf die Beine gestellt habe", sagte sie zu Ochsenknecht. "Ich hab ja auch 'ne Clubtour." Ja genau, singen kann Jenny Frankhauser nämlich auch. Das habe auch Natascha Ochsenknecht schon gemerkt. "Du musst halt mal das Maul aufmachen", riet die 53-Jährige ihrer Kollegin. Ob man sich also bald auf ein Duett vom dauer-trällernden Sydney Youngblood und Jenny Frankhauser freuen darf? Hoffentlich verlässt Nervensäge Youngblood vorher das Camp.