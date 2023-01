von Luisa Schwebel An Tag 14 kam es zwischen Papis Loveday, Gigi Birofio und Lucas Cordalis zum Streit. Er inszeniere sich als Opfer, warf Gigi Lucas vor. Im Netz wird Cordalis jetzt von seiner Familie in Schutz genommen.

Es war das alles dominierende Thema an Tag 14 im Dschungelcamp. Nach ihrer gemeinsamen Dschungelprüfung "Unhappy Hour" kam es zum Streit zwischen Papis Loveday, Gigi Birofio und Lucas Cordalis. Cordalis war der Einzige, der nicht alles essen konnte und der Grund, warum dem Team zwei Sterne flöten gingen. Dass aber sowohl Papis als auch Gigi genau das aussprachen, passte Cordalis nicht.

Das sei kein Teamverhalten, kritisierte er und meinte, er könne "auch 1000 Sachen sagen über euch, aber ich tue es nicht". Warum er nicht mit der Sprache rausrücke? Für Gigi und Papis steckt dahinter Kalkül. "Er will ein perfektes Bild von sich zeigen. Er kann nicht sagen, was er wirklich denkt", analysierte Gigi seinen Mitcamper.

Dschungelcamp 2023: Lucas Cordalis' Familienclan verteidigt ihn

Im Vergleich zu den anderen Campern versammelt Cordalis hinter sich einen großen Familienclan. Seiner Ehefrau Daniela Katzenberger folgen mehr als zwei Millionen Menschen auf Instagram. Cordalis' Schwiegermutter und Schwägerin, Iris Klein und Jenny Frankhauser, waren ebenfalls schon im Dschungel. Sie alle nutzten jetzt ihre Instagram-Kanäle, um für den 55-Jährigen Stimmung zu machen.

Tag 14 "Dann sehen wir dein wahres Gesicht": Lucas Cordalis macht sich im Dschungelcamp unbeliebt 1 von 8 Zurück Weiter 1 von 8 Zurück Weiter Der Abschied von seiner besten Freundin im Camp fällt Gigi schwer. Dass ausgerechnet Cecilia gehen muss, ist für ihn nicht nachvollziehbar. "Ich habe es nicht verstanden, warum ein Mensch gehen musste, der eine der realsten Personen im Reality ist. Cecilia hätte alles gegeben. Sie hätte sich einen Finger abgeschnitten, um die Krone mit nach Hause zu nehmen. Und hier sind Menschen, die nicht einmal Bock haben, hier zu sein", sagt er. Damit meint er vor allen Dingen Claudia Effenberg, die bereits sagte, dass sie gerne ins Hotel gehen würde. "Warum bist du nicht gegangen, wenn du unbedingt willst? Ich kann dein Gejammer nicht ertragen", motzt Gigi sie ungezügelt an. Nach etwas Gegenwind von seinen Camp-Kollegen entschuldigt er sich halbherzig bei der Spielerfrau. Mehr

"Lucas Cordalis ist nicht fake! Er ist einfach nur extrem anständig! Großer Unterschied", schrieb Frankhauser in ihrer Story und kritisierte Cordalis' Prüfungskollegen. "Es ist keine Schande, etwas nicht zu können! Man muss nur alles versuchen und das hat er getan!!! Ihn deshalb so anzugehen, ist absolut uncool", schrieb sie außerdem. Frankhausers Mutter, Iris Klein, teilte ihre Beitrage auf ihrem eigenen Profil. Selbst postet Klein momentan vor allem vermeintlich weise Sprüche. Wer es noch nicht mitbekommen hat: Klein wirft ihrem Ehemann Peter vor, sie im Versace Hotel in Australien betrogen zu haben. Er soll Djamila Rowes Freundin Yvonne näher gekommen zu sein. Peter Klein ist als Begleitperson von Lucas Cordalis mit nach Down Under gereist.

Daniela Katzenberger bezieht Stellung

Und wie reagiert Daniela Katzenberger? So, wie ein Medienprofi eben reagiert. Viel sagen, ohne viel zu sagen. Noch bevor es im Camp krachte, nahm "die Katze" offenbar Bezug auf den Fremdgeh-Skandal ihres Stiefvaters. Gut möglich, dass sie auch darauf zu sprechen kam, dass ihr Ehemann nicht so beliebt im Camp ist, wie es im Vorfeld prophezeit wurde. "Ich wollte mich mal ganz kurz bei euch melden. Ich hab seit ein paar Tagen das Gefühl, hier ist die Hölle ausgebrochen, ehrlich. Kann’s gar nicht umschreiben oder irgendwie anders formulieren (…). Es passieren echt viele Sachen, die schlimm sind und auch extrem belastend", sagte die Mallorca-Auswanderin vage.

Stars in den Ferien Spaß am Strand: Daniela Katzenberger macht Urlaub vor der Haustür 1 von 9 Zurück Weiter 1 von 9 Zurück Weiter Daniela Katzenberger lebt da, wo andere Urlaub machen: auf Mallorca. Der Ausflug zum Strand ist für sie trotzdem ein Highlight. Ihre rund zwei Millionen Instagram-Follower unterhält sie immer wieder mit lustigen Schnappschüssen wie etwa diesem. "Team Bauchschläfer", kommentierte die 35-Jährige das Foto, auf dem vor ihr zwei Löcher im Sand zu sehen sind. Der Hashtag #Katzenberge verrät, dass die eine Anspielung auf ihre Brüste sein sollen. In einem Video ist zu sehen, wie Ehemann Lukas Cordalis die Löcher buddelt. Ein Paar, das auch im Urlaub richtig Spaß hat. Mehr

"Ich denk mir – wenn das Handy aus ist, hält auch das Internet die Fresse. Ich muss es leider so sagen", erklärte sie sichtlich berührt. Sie freue sich jetzt vor allem auf die Rückkehr ihres Mannes. Sie habe das Bett bereits mit Cordalis' Lieblingsbettwäsche mit Einhörnern bezogen. Später postete sie noch einen Spruch, den sie ebenfalls nicht weiter erklärte, der aber als Seitenhieb gegen die Camp-Kollegen ihres Mannes verstanden werden könnte: "Merke: Oft sind Leute, die auf den ersten Blick ein Ar***loch sind auch auf den zweiten Blick ein Ar***loch."

Lucas Cordalis kriegt bislang von alledem nichts mit: weder vom Fremdgehskandal im Versace Hotel, noch von den negativen Zuschauerreaktionen. Für den Sänger sind die Mitcamper derzeit noch das größere Problem.

+++ Lesen Sie auch +++

Kann die Katze wirklich singen? Daniela Katzenberger stimmt John-Lennon-Klassiker an