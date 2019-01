Und das Dschungelcamp heute verlasen muss: niemand! Bastian Yotta und die anderen Teilnehmer von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" staunten am Donnerstagabend (Freitagmorgen Ortszeit in Australien) nicht schlecht, als die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich zur Verkündung am Lagerfeuer erschienen. Alle durften bleiben. Der Grund: Serverprobleme bei RTL.

"Das kam auch noch nie vor", sagte Zietlow in der Live-Show. "Es wird keiner rausgeschmissen", ergänzte Hartwich, "und das hat technische Gründe". Dann bat er die Regie darum, ihm den genauen Wortlaut der Begründung auf seinen Kopfhörer zu diktieren und wiederholte: "Das Voting ist normal gelaufen und die Leitungen wurden wie üblich geschlossen. Allerdings verzögert sich aufgrund von Serverproblemen die Auswertung. Deshalb können wir heute kein Ergebnis bekannt geben."

Viele Zuschauer und auch die Dschungelcamp-Bewohner hielten das zunächst für einen Scherz. Doch Zietlow ergänzte: "Kein Witz. Das ist die verrückte 13. Staffel". Erleichtert war vor allem Bastian Yotta, denn die Moderatoren hatten es spannend gemacht: Nachdem alle Bewohner reihum ein "du bleibst" bekommen hatten, sah der selbsternannte Millionär wie der sichere Verlierer aus. "Ich war mir jetzt sicher, Tschüss", sagte Yotta. Doch dann die Erlösung: alle bleiben.

Am Freitagabend fliegen drei aus dem Dschungelcamp

Mit Yotta, Sandra Kiriasis, Peter Orloff, Chris Töpperwien, Sandra Burdecki und Felix van Deventer sind derzeit noch sechs Bewohner im Dschungelcamp. Traditionell nehmen am Finale am Samstag aber nur drei Kandidaten teil. Müssen deshalb am Freitagabend drei gehen? "Das geben wir bekannt, sobald es feststeht", teilte RTL am Donnerstagabend via Twitter mit. Am Freitagmittag gab der Sender bekannt: Es müssen heute drei Camper gehen.

"Im ersten Teil der Sendung wird der Star bekannt gegeben, der gestern die wenigsten Stimmen hatte. Dieser muss das Camp verlassen. Erst dann wird das Voting mit den verbleibenden 5 Halbfinalisten wieder aktiviert. Die Leitungen bleiben bis zu dem Zeitpunkt geschlossen", teilte RTL mit. Am Ende der heutigen Show werden dann weitere zwei Kandidaten gehen. Dann stehen die drei Finalisten für Samstag fest - falls der RTL-Server mitspielt.