Die Filmreihe "Eis am Stiel" machte sie in den Achtzigern berühmt: Zachi Noy und Sibylle Rauch standen gemeinsam für vier Filme vor der Kamera. "Die Rolle wird mich bis in mein Grab verfolgen", sagte Noy 2011 dem stern. Und auch Rauchs Ruhm gründet vor allem auf ihren Auftritten als sexy Blondine in der Erotik-Komödie.

Fast 40 Jahren nach ihrer Liebelei auf der Leinwand haben sich Noy und Rauch erneut zusammengetan und gemeinsam einen Song aufgenommen. Der trägt, wenig überraschend, den Titel "Eis am Stiel". Noy singt darin von "Sexappeal", "Schmetterlingen im Bauch" und seinen Filmkumpeln Benny und Bobby. Für den Musikclip streifte sich der 65-Jährige erneut seine legendären Hawaiihemden über und schlüpfte so in die Rolle seiner "Eis am Stiel"-Figur Johnny.

Sibylle Rauch räkelt sich derweil als Blondine im Petticoat an einem Oldtimer - wirklich singen tut sie nicht. Dafür taucht noch ein bekanntes Gesicht in dem Video auf: Schauspielerin Nicole Mieth. Die 28-Jährige nahm 2017 an der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil, gehörte aber zu den langweiligsten Kandidaten.

Sibylle Rauch ist Kandidatin beim Dschungelcamp

Dass Noy und Rauch ausgerechnet jetzt einen Song herausbringen, hat natürlich einen Grund: Denn Rauch wird wie Nicole Mieth in den Dschungel ziehen. Am 11. Januar startet die 13. Staffel, ab dem selben Tag ist das Lied "Eis am Stiel" bei Amazon und iTunes erhältlich. Hoffentlich ist von der 58-Jährigen dann etwas mehr Einsatz zu sehen als in dem Musikvideo.

Zachi Noy hat mit Reality-TV ebenfalls schon Erfahrungen. In den australischen Busch hat es ihn noch nicht verschlagen, dafür trat er beim "Supertalent" und in einer Folge "Frauentausch" auf. 2017 nahm er an der Sat.1-Show "Promi Big Brother" teil, schied aber frühzeitig aus.