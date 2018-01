Die RTL-Zuschauer reiben sich verwundert die Augen: Waren da etwa noch mehr Kandidaten außer Matthias Mangiapane und Natascha Ochsenknecht im Dschungelcamp? Richtig! Nachdem Kattia Vides, Jenny Frankhauser, David Friedrich und Ansgar Brinkmann sich eine Woche ausruhen durften, heißt es an Tag 8 aufwachen. Sie erlösen Matthias Mangiapane, der sieben Mal in Folge antreten musste, von der Last der Dschungelprüfung. Jetzt rücken die Vier von der Schlafstelle zum "Creek der Sterne" aus.

So lief die Dschungelprüfung:

Ausziehen, alle ausziehen. So müsste die richtige Bezeichnung für diese Dschungelprüfung lauten. Denn alle vier Camper mussten in Badeklamotten antreten.

Ihr Aufgabe: Auf einer Rutschmatte Sterne ergattern. Unter Beschuss von Wasserkanonen und Bälle klemmen sich Jenny und Kattia die Sterne zwischen die Schenkel. Gut gemacht. Am Ende heißt es zehn Sterne und endlich was zu essen.

Dschungelcamp, Tag 8: Ja, ja die Kattia, die hat ja Fullscreen

Satz des Abends:

Hat Spaß gemacht zu wühlen in die Scheiße



Kattia Vides nach der vergeigten Schatzsuche, bei der sie zusammen mit Matthias Mangiapane zwischen Schweinen im Dreck robben musste.

Wer soll Dschungelkönig 2018 werden? Stimmen Sie für Ihren Favoriten: Tatjana Gsell David Friedrich Natascha Ochsenknecht Ansgar Brinkmann Tina York Matthias Mangiapane Jenny Frankhauser Daniele Negroni Kattia Vides Abstimmen Teilen Facebook Twitter Google+

Verlierer an Tag 8 im Dschungelcamp:

Erneut Daniele Negroni. Die Leiden des jungen D. gehen weiter. Nach der Kakerlake im Ohr am Donnerstag verbrüht er sich diesmal mit heißem Wasser. Das Gejammer ist groß. Jammernd rennt er durchs Camp. Salbe von Dr. Bob schafft Abhilfe. So wird aus seinem kalten Nikotinentzug eine heiße Angelegenheit.

Gewinner an Tag 8 im Dschungelcamp:

"Ja, ja die Kattia, die hat ja", sang Heino. An Tag 8 im Dschungelcamp durfte Kattia Vides endlich zeigen, was genau. Ohne Allüren quälte sie sich in der Schatzsuche durch den Schlamm. Und war am Ende immer noch gut gelaunt. Bitte wiederwählen!

Wer verlässt das Dschungelcamp?

Die Zuschauer haben ihm die Entscheidung abgenommen: Nachdem er tagelang immer wieder angekündigt hat, das Dschungelcamp verlassen zu wollen, darf er Sydney Youngblood ins Hotel fahren. Dort wird er wohl machen, was er am besten kann: "All we can do, is sit and wait."