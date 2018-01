Am 19. Januar startet die zwölfte Staffel der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Nun hat der Sender die Namen der Teilnehmer verraten. Der stern stellt sie vor. Heute: Tatjana Gsell.



Steckbrief: Tatjana Gsell



Geburtsdatum: 21. Mai 1971

Geburtsort: Ebern, Franken

Beruf: Model

Bekannt durch: "Big Brother", "Tatjana & Foffi - Aschenputtel wird Prinzessin" und "Die Alm"

Wer ist Tatjana Gsell?



Die Ehe mit dem bekannten Schönheitschirurgen Franz Gsell verschaffte ihr mit gerade mal 20 Jahren Zutritt in die höhere Gesellschaft. Die Gsells landeten immer wieder in den Klatschspalten. Nach dem tragischen Tod ihres Mannes 2003 startete Tatjana einen Karriere im Trash-TV. So war sie 2004 bei "Big Brother" zu sehen, 2006 nahm sie an der ProSieben-Show "Die Alm" teil. Ihre zweijährige Liaison mit Ferfried Prinz von Hohenzollern wurde in der RTL2-Doku "Tatjana & Foffi - Aschenputtel wird Prinzessin" verwertet. Später konzentrierte sie sich auf ihre Karriere als Erotik-Model. Zu den Höhepunkten zählen hier zwei Shootings für das Männermagazin "Penthouse" und ein Engagement als Testimonial der Berliner Erotikmesse "Venus". Weil sie auf Fotos häufig mit entblößten Brüsten posiert, bekam sie von der Boulevard-Presse den Spitznamen Busenwitwe verliehen.

Der größte Erfolg



Aus wenig viel gemacht zu haben - das ist das große Talent der Tatjana Gsell. Die Tochter eines Fahrlehrers brachte es schon in jungen Jahren zu überregionaler Bekanntheit - einzig aufgrund ihrer Ehe.

Die größte Niederlage

Es ist eine Geschichte von filmreifer Tragik: 2003 sollen Tatjana und ihr damaliger Ehemann Franz Gsell einen Überfall inszeniert haben. Eine Bande von Autoschiebern sollte ihren 100.000 Euro teuren Mercedes stehlen und gegen eine kleine Beteiligung im Ausland verkaufen. Bei der Fahrzeugübergabe kam es vermutlich zum Streit zwischen Franz Gsell und den Schiebern. Der 76-Jährige wurde niedergeschlagen und starb zwei Monate später an den Folgen.

Tatjana Gsell saß daraufhin sechs Monate lang in Untersuchungshaft. 2004 wurde sie zu 16 Monaten auf Bewährung und einer Geldstrafe von 30.000 Euro verurteilt.

Familienleben



Obwohl ihre Ehe so tragisch endete, hätte Tatjana Gsell beinahe in den Hochadel eingeheiratet: Von 2004 bis 2006 war sie mit Ferfried Prinz von Hohenzollern liiert.

Bestes Zitat:

Wo ihr Auto ist, möchte sie wissen. Und weil Tatjana Gsell gerade einen Sprachkurs belegt, stellt sie diese Frage auf Englisch und blamiert sich damit: "Who is the Car?", was auf Deutsch heißt: Wer ist das Auto?

Warum geht Tatjana Gsell ins Dschungelcamp?



Die 46-Jährige schreibt gerade an einem Buch, das den Titel "Die nackte Abrechnung" trägt. Sie verspricht "pikante Einzelheiten" aus ihrem bewegten Leben. "Es wird nichts ausgelassen, vieles wird Leser überraschen und berühren", verspricht Gsell auf ihrer Website. Erscheinen soll das Werk spätestens im Februar.

Wer geht außerdem ins Dschungelcamp?



- Ex-Fußballer Ansgar Brinkmann

- Sängerin Tina York

- Tänzerin Sandra Steffl

- "Bachelorette"-Kandidat David Friedrich

- Reality-Star Natascha Ochenknecht

- TV-Tester Matthias Mangiapane

- Katzenberger-Schwester Jenny Frankhauser

- "Bachelor"-Teilnehmerin Kattia Vides

- Ex-DSDS-Teilnehmer Daniele Negroni

- Sänger Sydney Youngblood

- GNTM-Model Giuliana Farfalla