von Luisa Schwebel Dass Tessa Bergmeier im Dschungelcamp auf Heidi Klum zu sprechen kam, war zu erwarten. Und was das Model sagt, deckt sich in Teilen mit Vorwürfen anderer GNTM-Models.

Tessa Bergmeier war nur wenige Folgen lang Teil von "Germany's next Topmodel". Doch sie hinterließ einen bleibenden Eindruck, nachdem sie Heidi Klum den Stinkefinger zeigte. So dachte man es zumindest bisher. Im Dschungelcamp verriet Bergmeier jetzt, dass der Finger gar nicht der Chefjurorin galt, sondern einem Set-Fotografen, der ihre Tränen mit der Kamera einfangen wollte.

Dschungelcamp 2023: Tessa Bergmeier rechnet mit Heidi Klum ab

An Klum selbst ließ die Hamburgerin im Dschungel kein gutes Haar. "Die haben mich verarscht! Ich fand das ungerecht. Ich wusste gar nicht, in was für ein Licht die mich da rücken wollen. Sie haben mich als Bitch dargestellt. Das war so unfair", erzählte sie Papis Loveday am Lagerfeuer. "Sie ist eiskalt. Sie hat keine Empathie", sagte sie über Klum.

Ein Vorwurf, der ähnlich bereits von anderen Ex-GNTM-Models gemacht wurde. Zuletzt packte Lijana Kaggwa im vergangenen Jahr aus und enthüllte Einzelheiten aus ihrer Zeit in der Castingshow. "Die redet nicht einen Satz mit uns, wenn die Kameras aus sind", sagte sie über Klum. Es sei eine "redaktionelle Entscheidung" gewesen, sie als Zicke darzustellen, offenbarte sie außerdem. Ein ähnlicher Vorwurf, wie ihn auch Tessa im Camp erhob.

Auch Ex-Kandidatin Nathalie Volk stellte Klum als Bösewicht dar. "Diese Show ist Körperverletzung und Mobbing an jungen Frauen", sagte sie als Reaktion auf Kaggwas Erzählungen und bezeichnete Heidi Klum als "sehr falschen Menschen". Kurz vor dem Finale der Castingshow im vergangenen Jahr veröffentlichte Youtuber Rezo eine Abrechnung mit "Germany's next Topmodel" und zeigte Szenen, in denen die jungen Mädchen und Frauen anscheinend drangsaliert wurden.

Andere GNTM-Models erheben ähnliche Vorwürfe

2019 verließ Kandidatin Kim Dammer die Show freiwillig. Klum erklärte damals in der Sendung, Dammers Sehnsucht nach ihrem Freund sei groß gewesen, weshalb sie die Heimreise angetreten habe. Eine Lüge, wie Dammer später selbst verriet. "Die Aussage, warum Kim nicht weitermachen wollte, ist nicht wahrheitsgemäß. Die Wahrheit dahinter ist, dass Kim ihren eigenen Weg gehen wollte", erklärte ihr Freund "Promiflash". Dammer selbst sagte später der "Bild", Klum habe nie mitbekommen, dass sie ihren Freund vermisst habe.

Ex-Kandidatin Jana Heinisch sprach mit "Watson" über ihre Zeit bei GNTM. Sie zeichnete das Bild einer distanzierten Heidi Klum. "Sie hatte bei uns damals, glaube ich, 30 feste Drehtage für die komplette Staffel. Man hat sie etwa ein- bis zweimal die Woche gesehen. Es ging immer nur um den Dreh. Ich erinnere mich an eine Situation bei unserer ersten Station in Singapur. Dort ist das erste oder zweite Mädel rausgeflogen und zu Heidi gegangen, um nach dem Grund zu fragen. Da war der Kameramann aber schon weg", erklärte sie. "Heidi schaute einfach nur von ihrem Handy hoch, drehte sich nach links und rechts und sagte 'Sorry, keine Kamera' und schaute wieder auf ihr Handy. Sie hat das Mädel einfach stehengelassen", so Heinisch.

Bergmeier sagte im Camp, sie habe nach GNTM in Hamburg nicht mehr als Model arbeiten können. Das Zicken-Image habe ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht.

