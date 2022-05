Der Sieger der 19. Staffel "Deutschland sucht den Superstar" ist der 21-jährige Harry Laffontien. Er setzte sich im Finale deutlich gegen seine Konkurrenten durch – darunter sein jüngeren Bruder.

Zirkus-Artist Harry Laffontien hat die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" gewonnen. Er setzte sich am Samstag im Finale der 19. Staffel gegen seine drei verbliebenen Konkurrenten durch. Darunter auch sein jüngerer Bruder, Gianni Laffontien. "Das ist der absolute Wahnsinn! Ich fühle mich gerade wie der größte Mensch auf Erden. Ich möchte mich bei allen Leuten, die angerufen haben, bedanken. Nur dank ihnen bin ich der neue Superstar! Ich hätte wirklich niemals damit gerechnet und werde alles, was in meiner Macht steht, tun, dass ich den Leuten viel Liebe und Musik zurückgeben kann", sagte der 21-Jährige.

Die vom Sender RTL veröffentlichten Voting-Ergebnisse zeigen, dass sich Laffontien souverän gegen die Zweitplatzierte Amber van den Elzen behaupten konnte. Er erhielt 73,1 Prozent der Zuschaueranrufe. Auf die 20-jährige Studentin entfielen entsprechend 26,9 Prozent. Trotzdem war es auch für van den Elzen eine Erfolgsgeschichte: Wie ihre ältere Schwester hatte sie es es ins DSDS-Finale geschafft. Laura van den Elzen nahm 2016 bei DSDS teil und wurde ebenfalls Zweite.

Laffontien und van den Elzen traten als Top Zwei gegeneinander an, die beiden anderen Finalisten Melissa Mantzoukis und Gianni Laffontien waren bereits zuvor ausgeschieden.

Harry Laffontien bringt Florian Silbereisen zum Weinen

"Harry, du kannst eigentlich singen, was du willst, es ist immer gut", schwärmte Jury-Chef Florian Silbereisen, nachdem der Sänger seinen Final-Song "Someone To You" vorgetragen hatte. Produziert wurde der Titel von DSDS-Juror Toby Gad. "Du hast diesen Song zu deinem eigenen Song gemacht. So, wie er sein soll. Das war Harry. Das war authentisch!", sagte Gastjuror Joachim Llambi.

Die Jury zeigte sich während der gesamten Show beeindruckt von Laffontiens Leistung. Die vier Finalisten sollten unter anderem ein Lied ihres Idols zum Besten geben. Der 21-Jährige entschied sich für die Nummer "If You Don't Know Me By Now" von Simply Red. Silbereisen war so gerührt, dass er ein paar Tränen vergoss. "Du bist der erste Mann, der mich zum Weinen gebracht hat", sagte der 40-Jährige.

Für eine Überraschung sorgte gleich zu Beginn des Finales Ex-Juror Dieter Bohlen: Der 68-Jährige schickte eine Videobotschaft an die Kandidatinnen und Kandidaten, machte aber auch Werbung in eigener Sache, um seine neue Single mit Pietro Lombardi zu promoten.

Mit seinem Sieg bei DSDS sicherte sich Harry Laffontien, der mit seiner Familie in der Nähe von Bielefeld lebt, 100.000 Euro und einen Plattenvertrag bei Universal Music.

Quelle: rtl.de