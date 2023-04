Am Samstag, 15. April 2023 findet das Finale der 20. DSDS-Staffel statt und diese vier Kandidaten träumen vom Titel: Lorent Berisha aus der Schweiz, Monika Gajek aus Salzgitter, Kiyan Yousefbeik aus Hannover sowie Sem Eisinger aus Frankfurt (v.l.n.r.). Sie hatten sich zuvor in zwei Liveshows gegen sechs weitere Konkurrenten durchgesetzt. Wer am Ende gewinnt, entscheiden wie immer die Zuschauer mit ihren Anrufen. Mehr