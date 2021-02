© Stefan Gregorowius / TV Now

Erstmals standen Dieter Bohlen und seine Freundin Carina Walz gemeinsam bei DSDS vor der Kamera .Wie hart er zum Teil die Leistungen der Kandidaten kommentierte, schien dabei auch die 37-Jährige zu überraschen.

Seit 14 Jahren ist Carina Walz die Frau an Dieter Bohlens Seite und fast ebenso lang begleitet sie ihn schon zu den Dreharbeiten von "Deutschland sucht den Superstar". Vor der Kamera war die 37-Jährige allerdings noch nie zu sehen. Das hat sich nun beim Recall auf Mykonos geändert. Bohlen nahm Carina spontan mit zu einem Termin in der Kandidatenvilla. Sie sei aufgeregter als die Teilnehmer selbst, sagte Walz. Bohlen stellte Carina, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat, als seine Freundin vor – denn verheiratet sind die beiden nicht. "Solange man nicht verheiratet ist, gibt sich ja jeder Mühe", sagte Bohlen 2019 in einem RTL-Interview über seinen Beziehungsstatus.

Carina sei eine Frau, die "sehr nett und lieb zu allen Menschen" ist, sagte Bohlen in der DSDS-Villa. Ein wenig Aufmunterung konnten die Kandidaten auch gebrauchen, denn vier von ihnen mussten aufgrund zuletzt schwacher Leistungen erneut vor Bohlen singen: Nagi, Anita, Daniele und Enrico. Die letzten drei schafften es eine Runde weiter, Nagi konnte nicht überzeugen. "Du musst leider nach Hause fahren", urteilte Bohlen kurz und schmerzlos.

Carina Walz über Dieter Bohlens Urteil: "Das war hart"

Doch Nagi wollte ihr Aus nicht akzeptieren und fing an zu diskutieren. "Dieter, ich habe mir Mühe gegeben. Ich habe mir die Seele aus dem Leib gesungen. Ich verstehe nicht, warum. Nimm mich unter deine Fittiche und ich biete dir die spektakulärste Bühne Deutschlands." Doch Bohlen blieb bei seiner Entscheidung. "Deine Stimme ist einfach zu schwach. Du bist gesanglich echt zu schlecht. Es gibt nur einen, der das entscheidet und das bin ich. Dein Gesang war nicht gut, du bist nicht weiter und du fährst nach Hause." Gegen solch eine klare Ansage hatte Nagi keine Argumente mehr und selbst Bohlens Freundin Carina sagte über sein Urteil: "Das war hart."

Wenig Fingerspitzengefühl bewies der 67-Jährige auch beim Umstyling einiger Kandidaten. Katharina, Ilaria, Jan und Jan-Marten bekamen einen neuen Look verpasst. Bei Michelle griff Bohlen selbst zur Schere. Ein warnendes "Dieter!" von Freundin Carina konnte ihn nicht abhalten, der 25-Jährigen persönlich die langen roten Haare abzuschneiden. Nicht nur Carina, auch die Kandidaten waren nach dieser Aktion leicht geschockt. "Aber die kriege ich jetzt schon noch schön geschnitten?", fragte Michelle, die schließlich mit einem Bob dastand.

Nicht gereicht hat es am Ende übrigens für Giusy, Vivien und Matthias: Sie mussten nach der ersten Recall-Folge auf Mykonos schon wieder nach Hause fliegen.

