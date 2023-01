von Julia Mäurer Dieter Bohlen ist zurück bei DSDS – und mit ihm auch sein direkter Ton. In einer aktuellen Folge müssen sich zwei Kandidatinnen sexistische Kommentare anhören. Bohlen steht deshalb in der Kritik.

Mit markigen Sprüchen und oft auch abfälligen Kommentaren hat Dieter Bohlen jahrelang das Castingformat "Deutschland sucht den Superstar" geprägt. Seit Ausstrahlung der ersten Staffel im Jahr 2002 saß er als Juror auf dem Chefsessel. Im Jahr 2021 hatte sich der Sender RTL überraschend von Bohlen getrennt – ein Jahr später ist er nun zurück bei DSDS.

Dass man ihm einen Maulkorb verpasst habe, dementierte er im Interview mit dem stern. "Ich wäre niemals zurückgekommen, wenn mir irgendwer gesagt hätte, was ich sagen darf und was nicht." Und weiter: "Ich will niemanden beleidigen, aber es gibt Kandidaten, die keine andere Sprache verstehen. Die brauchen dann eine klare Ansage, dass sie nicht singen können, und das auf unterhaltsame Art und Weise." Gleichzeitig räumte er aber auch ein, das etliche seiner "Bohlen-Sprüche" nicht mehr zeitgemäß seien. "Ganz viele gehen nicht mehr", so der 68-Jährige.

Trotzdem sorgt er nun erneut mit einigen Bemerkungen für Wirbel, die er in der aktuellen DSDS-Folge (Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL, vorab bei RTL+) gegenüber zwei Kandidatinnen gemacht hat. Unter anderem geht es dabei um den Auftritt von Leonarda Vokshi aus Osnabrück. Als die in High Heels eine Treppe heruntergeht, sagt Bohlen zu ihr: "Hättest dir Turnschuhe anziehen sollen." Darauf antwortet die 21-Jährige: "Nein, dann bin ich zu klein". Bohlen kontert: "Macht nix, Delikatessen sind immer klein." Als die Kandidatin mit ihrer Performance beginnen will, dreht sie der Jury den Rücken zu und Bohlen kommentiert: "Oh, mit Arschwackeln".

DSDS: Dieter Bohlen redet abfällig über Kandidatin Jill Lange

Auch Reality-TV-Darstellerin Jill Lange, die bereits in Formaten wie "Are You The One – Realitystars in Love" und "Ex on the Beach" zu sehen war und nun bei DSDS ihr Glück als Sängerin versuchen will, bekommt von Dieter Bohlen einen sexistischen Spruch zu hören. Als die 22-Jährige erzählt, dass sie nach dem Schulabschluss, ein Abenteuer erleben wollte und deshalb an diversen Datingformaten teilgenommen habe, sagt Bohlen: "Hast du auch irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?" Lange antwortet: "Jeder soll doch machen, was er will." Bohlen legt dann noch nach: "Ich kann dazu nichts sagen, ich guck mir so einen Schrott nicht an."

DSDS-Kandidatin Jill Lange © Stefan Gregorowius / RTL

Auf Instagram zeigte sich Jill Lange getroffen von Bohlens Worten. In einem Video-Beitrag sagte sie: "Ich bin absolut kritikfähig. Sag mir, dass ich nicht singen kann, sag mir, dass ich mich anhöre, wie eine heulende Hyäne – damit kann ich umgehen. Aber Dieter ist persönlich geworden und da wurde auch nicht alles gezeigt. Das muss ich hier auch einfach mal sagen, weil das sind Sachen, die gehen nicht. Dieter hat mich beleidigt."

RTL sagte dazu der "Bild"-Zeitung: "Im Kontext der Diskussion um Jills Datingshow-Erfahrungen sahen wir keinen Anlass, den Dialog aus der Sendung zu schneiden. Jill hätte den Wettbewerb zu jedem Zeitpunkt verlassen können, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlt – das hat sie aber nicht getan."

Bohlen teilte auf seinem Instagram-Account den Kommentar eines User, der schrieb: "Wenn man bei solchen Bums-Formaten mitmacht und sich deswegen für Fame hält? Und dann zu DSDS geht und sich Dieter Bohlen stellt, muss (man, Anm. d. Red.) sich eben mit ehrlichen Fragen und Antworten auseinandersetzen. Ich finde es so bemerkenswert, dass Dieter sich da weiter treu bleibt."

Eigentlich ist geplant, dass die 20. DSDS-Staffel auch die letzte sein soll. Im Interview mit dem stern sagte Dieter Bohlen dazu: "Ich glaube, dass das letztendlich die Zuschauer entscheiden werden. Mein Feeling sagt mir, dass es nicht die letzte Staffel sein wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber es steht noch nichts fest."

