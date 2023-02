von Tibor Martini Der Sexismus-Skandal von Dieter Bohlen bei "DSDS" zieht weitere Kreise. Nun bezieht auch Mitjurorin Katja Krasavice Stellung – in Form eines eigens getexteten Diss-Tracks.

Autsch, das kam bei Kandidatin und Fans gar nicht gut an: Als Reality-Star Jill Lange ("Are you the One", "Ex on the Beach") bei DSDS ihr Gesangtalent zur Probe stellen wollte, gab es von Dieter Bohlen nicht nur harsche Kritik, sondern auch Sprüche unter der Gürtellinie.

RTL sah bei Kommentaren wie "Hast du auch irgendwas Vernünftiges, also Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich dann durchnudeln lassen?" zwar zunächst kein Problem und strahlte sie im eigenen Streaming-Portal aus, ruderte nach starker Kritik später aber zurück und zückte für die TV-Ausstrahlung doch noch die Schere.

Im November 2002 lief die erste Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" im deutschen Fernsehen. Als Vorbild diente das britische Format "Pop Idol", das von Simon Fuller, dem Schöpfer der Spice Girls, konzipiert wurde. In der Jury von DSDS saßen neben Dieter Bohlen, Musikjournalistin Shona Fraser, Plattenproduzent Thomas M. Stein und Radiomoderator Thomas Bug (r.). In dieser Zusammensetzung blieb die Jury auch für die zweite DSDS-Staffel bestehen. Mehr

Nun gibt es weitere Kritik in Richtung Bohlen – und die kommt direkt von der Jury-Bank. Mitjurorin Katja Krasavice hatte sich schon während des Castings eingemischt und Bohlen widersprochen, als der Jill Lange fragte, ob sie mit mehreren Männern etwas gehabt habe: "Vor allem 'damit klarkommen', als wäre das voll was Schlimmes." Anscheinend war für sie das Thema damit aber noch nicht komplett abgearbeitet, denn nun legte Krasavice mit einem eigens komponierten Diss-Track auf Tiktok nach.

In dem kurzen Musikvideo auf ihrem Account mit 2,9 Millionen Followern greift sie Bohlens Sprüche aus der Sendung auf, rappt darin unter anderem "Du trägst dein Slutshaming wieder mal vor wie gewohnt" – und über sich selbst: "Durchgenudelt ohne Abitur". Danach schießt sie mit den Worten "Mein Arsch hat mehr Relevanz als jeder deiner deutschen Superstars" direkt gegen Dieter Bohlen. Eine Anspielung darauf, dass "DSDS" auch im 20. Sendejahr noch keinen wirklichen Superstar gefunden hat.

Warum sie selbst in der Jury sitzt, die sie nun so hart kritisiert, beantwortet Katja Krasavice in ihrem Song übrigens auch: "Ich sitz nicht in Jurys rum für ein paar 100k, sondern um Bitches zu verteidigen, das wars." Ob das wirklich die einzige Motivation war – wer weiß. Spannend bleibt es auf jeden Fall in der aktuellen Staffel von "DSDS" – sowohl vor als auch hinter dem Jury-Pult.