von Carsten Heidböhmer Nanu, fehlte da nicht was? Seit Tagen tobt ein Streit um einen deftigen Spruch von Dieter Bohlen bei DSDS. In der Ausstrahlung am Mittwochabend warteten die Zuschauer vergeblich auf die Passage. Nun hat sich RTL dazu geäußert.

Ohne ihn geht es eben doch nicht: Für die Jubiläumsstaffel von "Deutschland sucht den Superstar" holte RTL den erst im Jahr zuvor geschassten Dieter Bohlen zurück. Der machte im stern-Interview klar, unter welchen Konditionen sein Comeback stattzufinden hat: "Ich wäre niemals zurückgekommen, wenn mir irgendwer gesagt hätte, was ich sagen darf und was nicht."

Gleichzeitig präsentierte sich der selbsternannte Pop-Titan in dem Gespräch als geläutert. Räumte ein, dass viele seiner typischen Sprüche heute nicht mehr gingen und sagte: "Eigentlich liebe ich euch doch alle."

Neue Staffel DSDS: Dieter Bohlen ist ganz der Alte

Doch in der Praxis scheint der 68-Jährige das nicht immer so leicht umzusetzen zu können. Seit Tagen tobt ein öffentlicher Streit um Aussagen von Bohlen, die nach Meinung mancher zu weit gegangen sind. So kommentierte Bohlen in der vierten Folge der aktuellen Staffel die TV-Karriere von Reality-TV-Darstellerin Jill Lange, die zuvor bei Kuppelshows wie "Are You The One – Realitystars in Love" und "Ex on the Beach" zu sehen war. Als die 22-Jährige in der Sendung von ihren Datingformaten erzählt, wird Bohlen ungemütlich: "Hast du auch irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?"

DSDS-Kandidatin Jill Lange © Stefan Gregorowius / RTL

Der Spruch sorgte vorab für einigen Wirbel, vor allem in den Boulevardmedien. Auf der Streaming-Plattform RTL+ ist der Spruch in der vierten Folge enthalten. RTL beharrte gegenüber der "Bild"-Zeitung darauf, ihn in der TV-Ausstrahlung belassen zu wollen: "Im Kontext der Diskussion um Jills Datingshow-Erfahrungen sahen wir keinen Anlass, den Dialog aus der Sendung zu schneiden", sagte der Sender in einer Stellungnahme. "Jill hätte den Wettbewerb zu jedem Zeitpunkt verlassen können, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlt – das hat sie aber nicht getan."

Doch nun hat RTL einen Rückzieher gemacht: Am Mittwochabend fehlte der Spruch, Bohlen sagte dort zu Jill Langes Dating-Karriere nur: "Ich gucke so einen Schrott nicht." Viele TV-Zuschauer bemerkten den Eingriff, auf Twitter wurde darüber diskutiert.

Über die Gründe, weshalb sich RTL doch dafür entschieden hat, den Spruch zu entfernen, sagt der Sender: "Die aktuelle 'DSDS'-Staffel trifft aus unserer Sicht den angedachten Ton, der besagte Satz fällt aus dem Rahmen. Die Folge so als Preview auf RTL+ zu stellen war ein Fehler. Darum haben wir uns in enger Absprache mit Dieter Bohlen dazu entschieden, die Sendung in der TV-Ausstrahlung bei RTL ohne den entsprechenden Satz auszustrahlen."

Quellen: "Bild"-Zeitung, RTL+

