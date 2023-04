von Max Seidenfaden Schreckmoment im DSDS-Finale: Als Laura Wontorra die vier Finalisten anmoderiert, rennt ein Störenfried auf die Bühne – und fragt nach einem Computerspiel. Es ist nicht das erste Mal, dass er eine Sendung im Programm von RTL stört.

Das große Finale von "Deutschland sucht den Superstar" war erst wenige Minuten alt, da sorgte es schon für den ersten großen Aufreger – jedoch nicht wegen der vier Finalisten. Moderatorin Laura Wontorra hatte gerade die Aufmerksamkeit auf Monika Gajek, Kiyan Yousefbeik, den Schweizer Lorent Berisha und den späteren Gewinner Sem Eisinger lenken wollen, als man über die Mikros Unruhe vernahm. Was war passiert?

Während die Regie die vier sichtlich irritierten Gesichter der Finalisten einfing, war ein Flitzer auf die Bühne gerannt und hatte versucht, an das Mikro von Laura Wontorra zu kommen. "Mein Name ist Laser, mein Name ist Laser. Ich will GTA 6 zocken", hörte man ihn über das Mikrofon rufen, während die 34 Jahre alte Moderatorin versuchte, die Situation zu beruhigen. "Stop, stop, Deeskalation. Denn wir wollen die Bühne natürlich unseren Gesangstalenten gönnen", so Wontorra. Die Moderatorin war sichtlich geschockt von dem Flitzer, wie Fotos der Agentur Getty Images belegen. Der Auftritt des Mannes war aber schnell beendet. Mehrere Security-Mitarbeiter brachten ihn von der Bühne.

DSDS-Flitzer störte bereits im Februar Programm von RTL

Im Programm von RTL ist der Mann kein Unbekannter. Anfang Februar stürmte er bereits bei "Stern TV" in ein Interview von Moderator Steffen Hallaschka mit Dschungelkönigin Djamila Rowe. Während bei DSDS die Kamera auf die Finalisten schwenkte, blieb der Störer bei "Stern TV" jedoch im Bild. "Hallihallo, mein Name ist Laser. Wusstet ihr eigentlich, dass die WWE fake ist", fragte der Flitzer die sichtlich irritierten Hallaschka und Rowe.

Auch Moderator Hallaschka reagierte damals souverän. "Sie möchten hier die Sendung stören und einfach mal 'ne Botschaft platzieren?", fragte er den Mann. "Ich würde Ihnen empfehlen, sich einfach mal wieder hinzusetzen. Das ist eine gute Bewerbung für den Dschungel und wenn Sie dann wiederkommen, reden wir auch über alles, was Sie für wichtig halten." Kurz nachdem der Störer damals von der Bühne geführt wurde, tauchte ein weiterer Mann mit kruden Botschaften im Bild auf.

Auch bei Konkurrenzsender ProSieben ist der Störenfried vom Samstag bereits in Erscheinung getreten. Im Sommer 2021 rannte der Mann bei "Schlag den Star" auf die Bühne und fragte Moderator Elton: "Wo zur Hölle ist GTA 6? Ich warte da seit acht Jahren drauf". Elton nahm die Störung mit Humor. "Ich habe ja GTA 5 noch nicht mal durch", erklärte Elton grinsend, während der Mann von einem Security von der Bühne geführt wurde. Bis der Störenfried endlich das Videospiel zocken kann, muss er sich aber noch etwas gedulden: Noch ist das Spiel nicht mal ein Erscheinungsdatum.