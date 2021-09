Sehen Sie im Video: #VoxStimme mit Edith Stehfest zu sexuellem Missbrauch.









Mein Name ist Edith Stehfest. Heute lebe ich clean, frei von der Droge Crystal Meth, und will dem großen Tabu-Thema, Missbrauch, ein neues Gewand anlegen. Ich bin 26 Jahre alt, habe meinen Platz im Leben gefunden. Und dennoch hat mir ein Anruf vom LKA im Jahre 2018 den Boden unter den Füßen weggerissen.

Ich wurde am Telefon auf die Wache gebeten und dort musste ich mir die Videoaufzeichnung meiner eigenen Vergewaltigung anschauen. Bis zu diesem Moment, wusste ich nichts von dieser Tat, denn ich stand während des Missbrauchs unter KO–Tropfen. Ich kannte den Täter, bin selbst in seine Wohnung gegangen. Vom LKA zurück zuhause, stand ich voller Scham unter der Dusche, weinend, dachte, es wäre meine Schuld gewesen.

Letztes Jahr sah ich meinem Vergewaltiger vor dem Amtsgericht Leipzig. Er wurde schuldig gesprochen und zu drei Jahren Haft verurteilt und dennoch ist der Täter auf freiem Fuß, hat Revision eingelegt und es geht jetzt vor das Landgericht.

Ich erzähle es Dir, weil ich mir wünsche, dass Du den Mut hast, Dein Schweigen zu brechen und zu erkennen, dass Du keine Schuld trägst. Wenn du spürst, dass Dir in der letzten Nacht irgendjemand irgendetwas angetan haben könnte, bitte geh sofort zur Polizei. Die ersten Stunden nach einer Tat sind leider am wichtigsten.

Denn: Jede Überschreitung der eigenen Grenze ist eine Straftat. Jeder Übergriff unter Betäubungsmitteln, eine Vergewaltigung. Jede ungewollte Hand an einer intimen Stelle ist sexualisierte Gewalt.

Ich bin laut, weil Du einen Neuanfang und Heilung verdient hast. Ich bin laut, weil nicht mehr nur die Täter auf den Titelseiten sein dürfen. Ich bin laut, weil wir eine Perspektive brauchen, die Opfern Schutz gewährt. Ich bin laut, weil mein Prozess, auch Deiner sein kann. Lass uns gemeinsam laut sein.

