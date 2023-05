Es ist nicht das erste Mal, dass "Ein Fall für zwei" das Rennen um die Gunst des Publikums am Freitagabend gewonnen hat. Doch auch bei "Let's Dance" schaltete ein Millionenpublikum ein.

Die ZDF-Krimiserie "Ein Fall für zwei" hat wie so oft am Freitagabend die meisten Zuschauer vor den Bildschirm gelockt. Im Schnitt 4,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr die Folge "Am Ende des Regenbogens" ein. Das entspricht einem Marktanteil von 17,9 Prozent.

RTL erreichte mit der Tanzshow "Let's Dance" ein Publikum von 3,75 Millionen und landete mit einem Marktanteil von 16,5 Prozent auf Platz zwei. In der ARD überzeugte die Heimatfilmreihe "Daheim in den Bergen: Alte Pfade - Neue Wege" 3,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (12 Prozent).

Die Castingshow "The Voice Kids" wollten auf Sat.1 rund 1,47 Millionen (6,6 Prozent) sehen, für den Actionfilm "Escape Plan" mit Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger auf RTLzwei entschieden sich 1 Million (4,0 Prozent) Menschen.

ProSieben hatte die Timur-Vermes-Verfilmung "Er ist wieder da" von David Wnendt mit Oliver Masucci als Adolf Hitler in der Berliner Gegenwart im Programm und lockte damit 860.000 vor den Bildschirm (3,5 Prozent). Die Dokusoap "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" schalteten auf Vox 820.000 ein (3,3 Prozent). Eine Folge der US-Krimireihe "Criminal Minds" auf Kabel eins sahen zur Primetime 410.000 Menschen (1,6 Prozent).