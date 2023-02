Moderator Oliver Welke fuhr mit der ZDF-"heute Show" eine gute Quote ein. Foto

Erst die (Ermittlungs-)Arbeit, dann das Vergnügen: Das ZDF hat am Freitagabend mit zwei Krimiserien und zwei Satireshows die meisten TV-Zuschauer erreicht. Ab 20.15 Uhr sahen sich 5,87 Millionen Menschen die Folge "Wein und Mord" der Krimiserie "Der Staatsanwalt" an, das entsprach einem Marktanteil von 21,5 Prozent. Eine Stunde später interessierten sich 5,18 Millionen für die "SOKO Leipzig"-Folge "Schlag für Schlag" (19,6 Prozent Marktanteil).

Auch danach blieb das Interesse am ZDF-Programm hoch: Ab 22.30 Uhr sorgte Oliver Welkes "heute Show" mit 4,01 Millionen (19,1 Prozent) und ab 23 Uhr das "ZDF Magazin Royale" mit 1,97 Millionen (11,4 Prozent) für gute Quoten. Jan Böhmermanns Satiremagazin erreichte mit der ersten regulären Folge des Jahres in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sogar einen Marktanteil von sehr guten 18,2 Prozent.

Die ARD setzte zur Primetime auf die TV-Komödie "Da hilft nur beten!" und bewegte damit 3,95 Millionen Menschen zum Einschalten (14,6 Prozent). Das große Finale der RTL-Spielshow "Murmel Mania - Die deutsche Murmelmeisterschaft 2023" wollten 1,96 Millionen sehen (7,4 Prozent), das Eltern-Kind-Spezial der Sat.1-Show "Mein Mann kann" verfolgten 970 000 Zuschauer (3,8 Prozent).

Den Superhelden-Film "Deadpool" bei ProSieben holten sich 1,13 Millionen ins Haus (4,3 Prozent), die Doku-Soap "Wo die Liebe hinfällt - Jedes Paar ist anders" auf Vox 910 000 Menschen (3,4 Prozent).

Den Actionfilm "G.I. Joe - Die Abrechnung" bei RTLzwei schauten sich 880 000 Menschen an (3,3 Prozent), Kabel eins lockte mit der US-Krimiserie "Navy CIS" 770 000 Menschen (2,8 Prozent), ZDFneo mit der UK-Krimiserie "Shakespeare & Hathaway – Private Investigators" 390 000 Menschen (1,4 Prozent) an.