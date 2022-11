Der Schwarzwald-"Tatort" hat am Sonntagabend zur besten Sendezeit mit großem Abstand die meisten Zuschauer angezogen. Um 20.15 Uhr sahen 9,44 Millionen die Krimi-Folge "Die Blicke der Anderen" im Ersten. Das entspricht einem Marktanteil von 30,8 Prozent.

Der Schwarzwald-"Tatort" hat am Sonntagabend zur besten Sendezeit mit großem Abstand die meisten Zuschauer angezogen. Um 20.15 Uhr sahen 9,44 Millionen die Krimi-Folge "Die Blicke der Anderen" im Ersten. Das entspricht einem Marktanteil von 30,8 Prozent.

Dahinter lag das ZDF mit der Filmreihe "Unterm Apfelbaum" - die Folge "Panta Rhei - Alles im Fluss" zog 3,66 Millionen Zuschauer (11,9 Prozent) an. Sat.1 strahlte den US-Film "Robin Hood" aus und erreichte damit 1,88 Millionen (6,6 Prozent) Zuschauerinnen und Zuschauer.

RTL zeigte die Show "Ninja Warrior Germany - Die stärkste Show Deutschlands" und lockte 1,73 Millionen (6,6 Prozent) an. Vox setzte auf die Kochshow "Grill den Henssler" - damit verbrachten 1,61 Millionen Zuschauer (6,8 Prozent) den Abend. RTLzwei strahlte den Film "The Tunnel - Die Todesfalle" aus und zog eine Million (3,4 Prozent) an. ProSieben verbuchte mit einem langen Abend mit American Football gegen 20.45 Uhr 770 000 Zuschauer (2,5 Prozent).