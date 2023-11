Der "Zürich"-Krimi im Ersten hat am Donnerstagabend die Konkurrenz mal wieder auf Abstand gehalten. Zur besten Sendezeit sahen 7,12 Millionen Zuschauer den neuen Fall von Christian Kohlund als Rechtsanwalt Thomas Borchert. Das entsprach einen Marktanteil von 27,9 Prozent. Die ZDF-Arztserie "Doktor Ballouz" kam auf 2,95 Millionen (11,3 Prozent).

Die Castingshow "The Voice of Germany" erreichte bei ProSieben 1,53 Millionen (6,7 Prozent). Den Actionthriller "Fast & Furious Five" bei Vox verfolgten 1,15 Millionen (4,9 Prozent). Sat.1 hat für eine Dokumentation Online-Versandhändler unter die Lupe genommen und damit 810.000 Menschen (3,5 Prozent) erreicht.

Bei Kabel eins war die Reportage-Reihe "Unsere Bundeswehr: Missionen, Menschen, Emotionen" zu sehen. Das sprach 570.000 Menschen (2,3 Prozent) an. RTLzwei hatte die Gesellschaftsreportage "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" im Programm, 410.000 Menschen (1,6 Prozent) wollten das sehen.