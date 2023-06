Am Dienstagabend haben traditionell die ARD-Serien die Nase vorn. Aber auch eine ZDF-Doku fand ihr Publikum.

Mit ihren Serienklassikern hat sich die ARD zur besten Sendezeit am Dienstag gegen die Fernsehkonkurrenz durchgesetzt. Ab 20.15 Uhr sahen im Schnitt 4,20 Millionen Menschen die Serie "Tierärztin Dr. Mertens", was dem Ersten einen Marktanteil von 17,9 Prozent bescherte. Im Anschluss waren es sogar 4,46 Millionen bei der Krankenhausserie "In aller Freundschaft" (18,9 Prozent).

Im ZDF war ab 20.15 Uhr eine Episode der "Terra X History"-Dokureihe "Ein Tag in der DDR" zu sehen - dafür interessierten sich im Schnitt 2,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (10,5 Prozent). ZDFneo strahlte den Krimi "Nord Nord Mord: Sievers und die Tote im Strandkorb" aus und brachte 1,76 Millionen zum Einschalten (7,5 Prozent).

Bei Vox und der Dokusoap "Zum Schwarzwälder Hirsch - Ein Jahr danach" waren es 1,26 Millionen Menschen (5,5 Prozent). Für RTL und den Fernsehfilm "Duell der Brüder - Die Geschichte von Adidas und Puma" entschieden sich 1,13 Millionen (5,1 Prozent). Ebenfalls 1,13 Millionen waren es bei Sat.1 und einer Folge der Krimiserie "Navy CIS: Hawaii", was bei kürzerer Sendezeit einem Marktanteil von 4,8 Prozent entsprach.

Kabel eins hatte mit der Actionkomödie "Spy - Susan Cooper Undercover" im Schnitt 0,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (3,7 Prozent), RTLzwei mit der Realitysoap "Deutschland - Deine Schulden" 0,58 Millionen (2,5 Prozent) und ProSieben mit der Spielshow "Wer ist das Phantom?" 0,55 Millionen (2,5 Prozent).