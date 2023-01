Das Erste bot am Donnerstagabend den Krimi "Die Füchsin", das Zweite setzte auf eine neue Folge der Arztserie "Der Bergdoktor". Wer machte das Rennen um die beste Quote?

ARD und ZDF haben am Donnerstagabend in der Zuschauergunst Kopf an Kopf gelegen. Im Zweiten verfolgten ab 20.15 Uhr 6,04 Millionen Menschen (21,4 Prozent) die Arztserie "Der Bergdoktor". Im Ersten lockte der Krimi "Die Füchsin" 6,03 Millionen (21,4 Prozent) an.

Sat.1 strahlte die Thrillerserie "Blackout" aus, das wollten 1,85 Millionen (6,8 Prozent) sehen. Die Spielshow "Glücksrad" feierte bei RTLzwei mit 1,29 Millionen (4,8 Prozent) ein solides Comeback.

Die RTL-Dokusoap "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie" kam auf 1,24 Millionen (4,6 Prozent). Ab 22.15 Uhr verfolgten 3,90 Millionen (22,7 Prozent) das RTL-Dschungelcamp "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" - in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren es 33,3 Prozent (1,38 Millionen).

Vox brachte den Abenteuerfilm "Hercules", das holten sich 1,21 Millionen (4,5 Prozent) ins Haus. Die ProSieben-Rankingshow "Big Countdown!" schauten 690.000 Leute (2,6 Prozent). Auf ZDFneo hatte die Krimiserie "Monk" 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (1,1 Prozent).