Am Abend vor dem Feiertag zog es wieder viele Menschen vor den Fernseher. Das Rennen machte dabei die ARD, doch auch das ZDF hatte gute Einschaltquoten.

Klarer Quotensieg für das Erste am Mittwochabend: Das TV-Drama "Meine Freundin Volker" mit Axel Milberg als Dragqueen sahen ab 20.15 Uhr im Schnitt 3,46 Millionen Menschen. Das entspricht einem Marktanteil von 14,9 Prozent.

Auf Rang zwei landete zur Primetime das ZDF. "Die große "Terra X"-Show" lockte 2,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor die TV-Geräte (10,5 Prozent). Dahinter kam die RTL-Show "Mario Barth deckt auf!" mit 1,57 Millionen (6,8 Prozent) auf Platz drei.

1,21 Millionen verfolgten auf ProSieben die Comedy-Show "TV Total" (5,3 Prozent). Fast so viele Zuschauer konnte ZDFneo mit der Folge "Wilsberg: Nackt im Netz" überzeugen (1,19 Millionen/5,1 Prozent).

Die Kochshow "The Taste" auf Sat.1 kam auf ein TV-Publikum von 800.000 Menschen (3,8 Prozent). Der Sci-Fi-Streifen "Star Trek Into Darkness" aus dem Jahr 2013 auf Kabel eins erreichte 1,04 Millionen (4,7 Prozent). Mit dem "Kampf der Realitystars" lockte RTLzwei 840 000 Zuschauer (3,7 Prozent) an.

Vox zeigte am Donnerstagabend gleich mehrere Folgen der Krimi-Serie "Zwei Seiten des Abgrunds". Die Ausgabe "Die Nacht findet Dich" sahen zur Primetime im Schnitt 710.000 (3,1 Prozent).