Der Schauspieler Jürgen Vogel lockte das größte Publikum am Freitagabend an die Bildschirme. Uwe Ochsenknaecht als Müllmann mit großem Herzen in Berlin musste sich geschlagen geben.

Eine Folge der Serie "Jenseits der Spree" im ZDF hat am Freitagabend zur besten Sendezeit die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer gehabt: 5,26 Millionen Menschen (20,7 Prozent) sahen den Krimi mit Jürgen Vogel und Aybi Era um 20.15 Uhr. Im Ersten erreichte die Filmreihe "Die Drei von der Müllabfuhr" mit Uwe Ochsenknecht als Müllmann Werner Träsch 3,43 Millionen Menschen (13,6 Prozent).

RTL hatte am Freitagabend "Ninja Warrior Germany - Die stärkste Show Deutschlands" zu bieten: 1,97 Millionen Leute (8,5 Prozent) wollten das sehen. Sat.1 lockte mit "The Voice of Germany" 1,28 Millionen (5,4 Prozent) vor den Bildschirm. Pro Sieben holte mit dem US-amerikanischen Spielfilm "Deadpool" mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle 0,89 Millionen (3,6 Prozent) vor das TV-Gerät.

Dahinter lag RTLzwei mit dem US-amerikanischen Actionthriller "Olympus Has Fallen - Die Welt in Gefahr": 0,86 Millionen (3,5 Prozent) schalteten ein. Bei Kabel eins interessierten sich 0,55 Millionen (2,2 Prozent) für eine Folge der US-amerikanischen Fernsehserie "Navy CIS".