Der ZDF-Krimi hat am Freitagabend mal wieder das Rennen gemacht. Den neuen Fall der Reihe "Jenseits der Spree" mit Jürgen Vogel und Aybi Era schalteten ab 20.15 Uhr 5,48 Millionen Zuschauer (21,1 Prozent) ein. Das Erste strahlte die Komödie "Meine Mutter gibt es doppelt" mit Diana Amft und Margarita Broich aus, damit verbrachten 3,54 Millionen (13,7 Prozent) den Abend.

Die RTL-Show "Ninja Warrior Germany - Die stärkste Show Deutschlands" kam auf 1,92 Millionen (8,0 Prozent). Das Halbfinale der Sat.1-Castingshow "The Voice of Germany" wollten 1,53 Millionen (7,2 Prozent) sehen. ProSieben hatte den amerikanischen Actionthriller "Infinite - Lebe unendlich" mit Mark Wahlberg und Chiwetel Ejiofor zu bieten - 1,32 Millionen (5,3 Prozent) waren am Bildschirm dabei. Die US-Serie "Navy CIS" auf Kabel eins guckten 870.000 Krimifans (3,4 Prozent).

Die Dokureihe "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" lockte 820.000 Menschen (3,2 Prozent) zu Vox. Bei RTLzwei lief der US-Fantasyfilm "Hellboy 2 - Die goldene Armee" mit Ron Perlman und Selma Blair, das brachte 480.000 Leute (1,9 Prozent) zum Einschalten. Auf ZDFneo hatte die Actionkomödie "Aushilfsgangster" mit Ben Stiller, Eddie Murphy und Casey Affleck 410.000 Zuschauer (1,6 Prozent).