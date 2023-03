Den ersten Fall mit Thomas Heinze wollte wohl niemand verpassen. Das ZDF konnte damit die meisten Zuschauer des Abends holen. Wie haben sich die anderen Sender geschlagen?

Erfolgreiches Debüt für den neuen Ermittler im ZDF-Kultkrimi "Der Alte": Der Schauspieler Thomas Heinze ("Das Superweib") hat gestern Abend beim ersten Einsatz in der Rolle als Caspar Bergmann die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirm gezogen.

6,35 Millionen schalteten ab 20.15 Uhr zur Premiere mit Heinze in der neuen Rolle ein (23,4 Prozent Marktanteil). Das Erste erreichte mit dem Spielfilm "Toni, männlich, Hebamme" mit Wolke Hegenbarth und Leo Reisinger 4,17 Millionen (16,5 Prozent).

Die Tanzshow "Let's Dance" wollten bei RTL am Freitagabend 3,91 Millionen (16,5 Prozent) sehen. Dahinter lag Sat.1 mit "The Voice Kids" - 1,54 Millionen (6,0 Prozent) schalteten ein. ProSieben lockte mit Quentin Tarantinos oscarprämiertem Spielfilm "Django Unchained" 1,09 Millionen (4,6 Prozent) vor den Bildschirm. Beim Action-Thriller "White House Down" (2013) bei RTLzwei sahen 890.000 Menschen (3,5 Prozent) zu.

Vox schalteten für eine Folge der Doku-Serie "Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt" 800.000 Menschen (3,1 Prozent) ein. Für Kabel eins und eine Folge "Navy CIS" interessierten sich 650.000 TV-Zuschauer (2,4 Prozent). Mit einer Folge der britischen BBC-Serie "Shakespeare & Hathaway - Private Investigators" verbrachten auf ZDFneo 240.000 Menschen (0,9 Prozent) den Abend.