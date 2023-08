3,83 Millionen Menschen schalteten bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft im ZDF ein. Das Erste hielt mit der Serie "Praxis mit Meerblick" dagegen.

Bei Leichtathletik und einer Arztserie haben während der Primetime am Freitagabend die meisten TV-Zuschauer eingeschaltet. Die Leichtathletik-Weltmeisterschaft im ZDF ab 19.25 Uhr interessierte die meisten Zuschauer, 3,83 Millionen schalteten ein (18,2 Prozent Marktanteil). Am besten mithalten konnte die "Praxis mit Meerblick" im Ersten - 3,26 Millionen Menschen (14,8 Prozent) sahen zu.

Die Show "Zurück in die Schule" auf Sat.1 sahen 1,21 Millionen Leute (5,8 Prozent). 1,03 Millionen Zuschauer (5,0 Prozent) schalteten "James Bond 007 - Der Hauch des Todes" auf ProSieben ein. Den Actionthriller "72 Stunden - The Next Three Days" auf RTLzwei wollten 780.000 Menschen sehen (3,7 Prozent).