An Abend drei nach der Erdbebenkatastrophe ist der ARD-"Brennpunkt" zur Situation auf größeres Interesse gestoßen als an den Vortagen. Im Schnitt 4,67 Millionen Menschen sahen am Mittwoch ab 20.15 Uhr die Sondersendung "Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien", was 17,5 Prozent Marktanteil entsprach.