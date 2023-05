Der "Tatort"-Krimi hat eine glänzende Einschaltquote erzielt. Bei einer insgesamt schwachen Sehbeteiligung an dem vielerorts ersten sommerlichen Sonntag dieses Jahres schalteten ab 20.15 Uhr 8,72 Millionen (32,4 Prozent) den Münchner Fall "Game Over" ein. Die Kriminalhauptkommissare Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Ivo Batic (Miroslav Nemec) mussten diesmal in der Gaming-Szene ermitteln, um den Tod einer Kollegin aufzuklären.