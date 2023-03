Nationalelf tritt gegen Komiker an

Die Übertragung des Länderspiels Deutschland gegen Belgien ließ RTL den Quotensieg am Dienstagabend einfahren. Doch das ZDF hielt mit "Loriot, Otto & Co." tapfer dagegen.

Mit der Unterhaltungssendung "Loriot, Otto & Co." hat das ZDF dem Auftritt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft so einige Zuschauer abjagen können. 3,99 Millionen Menschen (14,9 Prozent) schalteten am Dienstag ab 20.15 Uhr den Streifzug durch mehrere Jahrzehnte deutscher Comedy ein. Stärkste Sendung des Abends war jedoch die Übertragung des Länderspiels Deutschland-Belgien, die auf RTL 6,96 Millionen Fußballfans (27,1 Prozent) verfolgten.

Die letzte Folge der ARD-Dramaserie "Tage, die es nicht gab" mit Franziska Weisz, Diana Amft und Jasmin Gerat holte sich 2,38 Millionen (8,8 Prozent) ins Haus. Im Anschluss blieben im Ersten bei der Arztserie "In aller Freundschaft" 3,61 Millionen (13,1 Prozent) dran.

Die US-Krimiserie "Navy CIS: Hawaii" mit Vanessa Lachey, Alex Tarrant und Noah Mills auf Sat.1 erreichte 1,33 Millionen (4,9 Prozent). Auf Vox verfolgten 1,03 Millionen (3,9 Prozent) die Dokusoap "Hot oder Schrott - Die Allestester". Die Realityreihe "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" auf RTLzwei schauten 1,02 Millionen (3,7 Prozent). Die ProSieben Clipshow "Darüber staunt die Welt" hatte 970 000 Zuschauerinnen und Zuschauer (3,7 Prozent). Kabel eins hatte den Actionthriller "16 Blocks" mit Bruce Willis und Yasiin Bey zu bieten - 680 000 Krimifans (2,6 Prozent) guckten zu.